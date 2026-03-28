  Рыбин считает, что ЦСКА победит СКА в серии: «Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все формируется. Они применят это на практике»
Рыбин считает, что ЦСКА должен победить СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин считает, что ЦСКА должен победить СКА в первом раунде Кубка Гагарина. На данный момент московский клуб ведет в серии со счетом 2-1. 

– Хорошее противостояние. Хотелось бы увидеть больше голов для топовых команд. Но я вижу пока много борьбы, каких-то эмоций, ребят, которые хотят вступить в потасовку. Но серия могла бы быть ярче.

– Считаете ли вы ее наименее зрелищной из всех?

– «Спартак» – «Локомотив» – тоже не самая зрелищная пара. Счет – 2:1, много силовых приемов.

– Не показалось ли вам вчера, что СКА улучшил игру в обороне? Или же ЦСКА был не так агрессивен?

– СКА улучшил физику. В ней вчера петербуржцы превзошли ЦСКА.

– Как вы думаете, кто победит в этой серии?

– Должен победить ЦСКА. А почему? Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все это формируется. Я знаю, за счет чего ребята, с которыми мы вместе играли много лет назад, способны выиграть. И думаю, они применят это на практике, – сказал Рыбин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
Я Уверен на 100% что Цска пройдёт Ска.
А мне вот не нравится, и некоторым игрокам не место в ЦСКА. Бывают просветления, но забрасывать 1-2 гола для команды, претендующей на что-то непозволительно.
Материалы по теме
Плющев о СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина: «Побороться всегда можно, но не всегда получается. У ЦСКА больше шансов»
26 марта, 12:21
6 матчей «Локомотива» – в топ-10 по аудитории на «Кинопоиске» в регулярке-2025/26. Первое место – игра ярославцев с «Трактором»
25 марта, 11:55
Четвертьфинал Кубка Гагарина без Москвы – насколько это возможно?
24 марта, 13:00
Рекомендуем
Главные новости
Пожарная тревога разбудила игроков «Ак Барса» в отеле Челябинска в 9 утра. Казанцы ведут в серии с «Трактором» – 2-1
8 минут назад
НХЛ. «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса»
25 минут назадLive
Малкин и Кросби не сыграют против «Далласа» из-за травм. Евгений пропустит 3-й матч «Питтсбурга» подряд
37 минут назад
Жамнов про 6 форвардов на льду у «Спартака» против «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось спасать матч в концовке»
сегодня, 18:54
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
сегодня, 18:43Видео
Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»
сегодня, 18:25
Квартальнов о 3-0 в серии с «Динамо»: «Минскому «Динамо» непросто, играем с хорошей командой. Каждый матч в плей-офф – новое сражение»
сегодня, 18:00
Кучеров пропускает матч против «Оттавы» из-за болезни. Никита делит с Макдэвидом 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 17:47
Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»
сегодня, 17:34
Якупов о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Использовали исключительно великий русский язык с уникальными словами из Пушкина и немного татарского. Мата не было»
сегодня, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Рафиков о 2-1 в серии со «Спартаком»: «В первой игре мне подбили глаз, во второй – порвали щеку. Сегодня обошлось, но четыре шва у меня уже есть»
52 минуты назад
Зарипов болеет за «Ак Барс» в серии с «Трактором»: «Абсолютно равные соперники. Серия затянется максимально»
сегодня, 19:06
Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
сегодня, 18:13
Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»
сегодня, 17:24
Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
сегодня, 15:55
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
сегодня, 14:27
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Рекомендуем