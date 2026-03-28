Рыбин считает, что ЦСКА победит СКА в серии: «Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все формируется. Они применят это на практике»

Рыбин считает, что ЦСКА должен победить СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин считает, что ЦСКА должен победить СКА в первом раунде Кубка Гагарина. На данный момент московский клуб ведет в серии со счетом 2-1.

– Хорошее противостояние. Хотелось бы увидеть больше голов для топовых команд. Но я вижу пока много борьбы, каких-то эмоций, ребят, которые хотят вступить в потасовку. Но серия могла бы быть ярче.

– Считаете ли вы ее наименее зрелищной из всех?

– «Спартак » – «Локомотив » – тоже не самая зрелищная пара. Счет – 2:1, много силовых приемов.

– Не показалось ли вам вчера, что СКА улучшил игру в обороне? Или же ЦСКА был не так агрессивен?

– СКА улучшил физику. В ней вчера петербуржцы превзошли ЦСКА.

– Как вы думаете, кто победит в этой серии?

– Должен победить ЦСКА. А почему? Мне нравится баланс, тренерский штаб, как все это формируется. Я знаю, за счет чего ребята, с которыми мы вместе играли много лет назад, способны выиграть. И думаю, они применят это на практике, – сказал Рыбин.