Малкин и Кросби не сыграют против «Далласа» из-за травм. Евгений пропустит 3-й матч «Питтсбурга» подряд

Нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби не сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа ». Игра состоится в ночь на 29 марта, начало – в 0:00 по московскому времени.

Россиянин пропустит третью встречу подряд из-за травмы верхней части тела, его статус оценивается как «со дня на день». Малкин набрал 52 очка (15+37) в 50 матчах текущей регулярки.

Кросби не примет участия в предстоящей игре из-за травмы нижней части тела. Канадец ранее не доиграл матч с «Оттавой» (4:3 Б). На счету Сидни 64 (28+36) баллов в 61 матче нынешнего сезона.