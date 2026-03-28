Малкин и Кросби не сыграют против «Далласа» из-за травм. Евгений пропустит 3-й матч «Питтсбурга» подряд
Малкин и Кросби пропустят матч «Питтсбурга» против «Далласа».
Нападающие «Питтсбурга» Евгений Малкин и Сидни Кросби не сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». Игра состоится в ночь на 29 марта, начало – в 0:00 по московскому времени.
Россиянин пропустит третью встречу подряд из-за травмы верхней части тела, его статус оценивается как «со дня на день». Малкин набрал 52 очка (15+37) в 50 матчах текущей регулярки.
Кросби не примет участия в предстоящей игре из-за травмы нижней части тела. Канадец ранее не доиграл матч с «Оттавой» (4:3 Б). На счету Сидни 64 (28+36) баллов в 61 матче нынешнего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Здоровья легендам!