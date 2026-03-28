Рафиков о 2-1 в серии со «Спартаком»: «В первой игре мне подбили глаз, во второй – порвали щеку. Сегодня обошлось, но четыре шва у меня уже есть»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков высказался о серии против «Спартака» в первом раунде Кубка Гагарина. 

В субботу ярославский клуб победил в 3-м матче (4:3 ОТ) и повел в серии со счетом 2-1. 

– Почему у вас на лице синяк?

– В первой игре мне подбили глаз, во второй – порвали щеку. Все нормально, это плей‑офф. Сегодня обошлось, но четыре шва у меня уже есть.

– Не ожидали вы такого сопротивления от «Спартака»?

– Слушайте, ребята, кто в плей‑офф попал – уже сильная команда. Не бывает легких игр или серий, невзирая на раунд. Все хотят победить.

– Но вас видят в финале. Как сэкономить силы?

– Мы идем от игры к игре. Не думаем о том, чтобы сэкономиться. Это журналисты где‑то в интернете нам пророчат финал. Но как видите, каждая игра получается очень тяжелой. И нет времени экономить силы. Наоборот, надо выкладывать все здесь и сейчас. Сами видите: мы уже два овертайма сыграли.

– А ведь казалось, что эта серия на четыре матча.

– Всерьез никто не воспринимал такие прогнозы аналитиков. Мы готовились очень основательно. Хватает мастеров в «Спартаке», которые могут решить момент. Вы сами видели, что они сделали «пять на шесть».

– Как‑то легко с вами разобрались.

– Я не знаю, что у «Спартака» – и свое не буду раскрывать, что нам рисовали. Задача была – просто не пропустить. Мы с ней не справились.

– Хозяева вышли в шесть нападающих – для вас это стало сюрпризом?

– Ой, на это даже никто не смотрел. Я тоже не обратил внимания.

– В прошлом матче овертайм был за вами, но пропустил «Локомотив». А сегодня…

– Да, все получилось зеркально. Вот так вышло ситуативно. Вообще в плей‑офф начинаются совсем другие матчи. Все команды мобилизуются. А мы за три матча серии еще не показали целостной игры. Как‑то пока лишь отрезками получается. И это от нас зависит, как это изменить, – сказал Рафиков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
Да ,это верно целостной игры с превосходством соперника у Локомотива не получается , контратаки Спартака редки, но опасны !
