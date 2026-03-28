  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
0

Зарипов болеет за «Ак Барс» в серии с «Трактором»: «Абсолютно равные соперники. Серия затянется максимально»

Данис Зарипов о серии «Ак Барса» против «Трактора»: равные соперники.

Экс-капитан «Ак Барса», депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов рассказал, что болеет за казанский клуб в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Трактора». 

На данный момент команда под руководством Анвара Гатиятулина ведет в серии со счетом 2-1. 

– Вы болеете за «Ак Барс» в серии с «Трактором»?

– Конечно, болею за «Ак Барс». 

– Это серия равных соперников?

– Соперники абсолютно равные. Думаю, серия затянется по максимуму.

– Как вы думаете, какие будут ключевые моменты в серии?

– Как всегда в плей-офф выигрывает тот, кто меньше ошибается и кто больше реализует своих моментов.

– Как вообще оцените уровень игры в плей-офф?

– Не возьмусь оценивать, потому что сейчас не играю. Я просто смотрю и наслаждаюсь красивой игрой, – сказал Зарипов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoКХЛ
logoДанис Зарипов
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем