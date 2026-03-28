Жамнов про 6 форвардов на льду у «Спартака» против «Локомотива»: «Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось спасать матч в концовке»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива» в игре плей-офф.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Локомотива » (3:4 ОТ, 1-2) в 3-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Каково состояние Кина? Насколько все серьезно?

– Завтра будет понятно после обследования. Пока понятно, что он не доиграл этот матч. Что с ним дальше? 50 на 50.

– А что с Холодилиным?

– У него есть небольшое повреждение. Решили дать ему передышку. Посмотрим на его состояние.

– Почему «Спартак» играл активнее в серии?

– Я просил нападающих в Ярославле играть более активно, агрессивно. Понятно, что «Локомотив» обучен, знает, как этому противостоять. Но если мы не будем угрожать их воротам, то не победим. И сами ребята видят, что могут играть с этой командой.

– А почему пропустили четыре гола?

– Первая и вторая шайбы – наши ошибки, их не должно было быть. Не хватает опыта. Игроки иногда теряются в ситуациях. Все мы – люди, все ошибаемся. Важно сделать правильные выводы.

– Не стоит ли вам проще играть в большинстве?

– И они нас изучают, что скрывать. Но больше идет от того, что игроки начинают придумывать то, что не нужно.

– Имеет ли смысл вам сейчас делать ротацию?

– Сейчас у нас есть обойма игроков. И мы смотрим за ребятами из «Химика». Пока будем играть теми, кто есть. Что дальше – сами видите, есть травмы. Но большую ротацию в плей‑офф нет смысла делать.

– Вам удался момент, когда вы сняли вратаря, и забил Морозов. Вы сыграли в шесть нападающих на льду.

– В этом эпизоде я решил сыграть так. Тем более у нас не было Кина. Хотелось бы, чтобы таких моментов не возникало, и не пришлось бы спасать матч в концовке, – сказал Жамнов.