Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу себе между ног.
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак оформил дубль в матче против «Айлендерс» (2:5, второй период).
Второй гол американский форвард забил, опередив трех игроков соперника и перехватив шайбу после неудачной передачи Ондржея Палата.
Ткачак отправил шайбу в верхний угол ворот броском между своих ног. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не сумел отразить бросок.
На счету Мэттью 27 (12+15) очков в 25 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 3» и 27 штрафных минутах. Подробная статистика хоккеиста – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Отличное описание гола🙂... Не много представил даже
Отличное описание гола🙂... Не много представил даже
Вот видео https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
Вот видео https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
Дай Бог тебе здоровья!
Красиво
Где можно посмотреть
Где можно посмотреть
https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
Благодарствую🙋🏻♂️
Шикарнейший гол, Мэтью красава, конечно.
Можно лишь восхититься скорости и реакции Ткачука, чтоб такое провернуть не в Reels с сотой попытки, а в реальном матче NHL с тремя соперниками за спиной.
Красавчик…
