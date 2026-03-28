  • Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата

Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу себе между ног.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак оформил дубль в матче против «Айлендерс» (2:5, второй период). 

Второй гол американский форвард забил, опередив трех игроков соперника и перехватив шайбу после неудачной передачи Ондржея Палата.

Ткачак отправил шайбу в верхний угол ворот броском между своих ног. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин не сумел отразить бросок.

На счету Мэттью 27 (12+15) очков в 25 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 3» и 27 штрафных минутах. Подробная статистика хоккеиста – здесь.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Отличное описание гола🙂... Не много представил даже
Привет от старых штеблет
Отличное описание гола🙂... Не много представил даже
Вот видео https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
marchellinos
Вот видео https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
Дай Бог тебе здоровья!
Где можно посмотреть
marchellinos
https://www.nhl.com/video/fla-nyi-tkachuk-scores-goal-against-ilya-sorokin-6391963163112
Благодарствую🙋🏻‍♂️
Шикарнейший гол, Мэтью красава, конечно.
Можно лишь восхититься скорости и реакции Ткачука, чтоб такое провернуть не в Reels с сотой попытки, а в реальном матче NHL с тремя соперниками за спиной.
