Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата

Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу себе между ног.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак оформил дубль в матче против «Айлендерс» (2:5 , второй период).

Второй гол американский форвард забил, опередив трех игроков соперника и перехватив шайбу после неудачной передачи Ондржея Палата .

Ткачак отправил шайбу в верхний угол ворот броском между своих ног. Голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин не сумел отразить бросок.

На счету Мэттью 27 (12+15) очков в 25 матчах этого сезона при показателе полезности «минус 3» и 27 штрафных минутах.