  Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»
Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»

Вячеслав Козлов высказался о поражении московского «Динамо» от минского.

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от минского «Динамо» (1:2 ОТ, 0-3) в третьем матче серии плей-офф.

– Ходят разговоры, что этому «Динамо» не хватает глубины или даже качества в составе. Как вы считаете, есть ли запас прочности у этого состава, и можно ли на нем перевернуть всю серию?

– Мы будем стараться это сделать. Есть опытные ребята. Будем идти от игры к игре.

Еще раз повторюсь, что следующая игра самая важная. У нас нет иного шанса, кроме как побеждать. Серию не всегда легко закончить, и перевернуть ее тоже нелегко.

– Есть ощущение, что в завершающей стадии атак не хватает решительных действий. Это нервозность мешает?

– Да нет. Думаю, что иногда можно выжимать лучшее из момента, но вы же понимаете, что там соперник тоже непростой. Они и нас разбирают, и мало удалений. Идет вязкая игра, не дают много места, сразу накрывают, поэтому приходится играть через верх.

В сегодняшнем матче было меньше возможностей, чем даже во второй игре в Минске, но надо вытаскивать и как-то найти этот бросок. Были неплохие моменты, но сопернику повезло больше, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Физручелло ты, Слава…!)
Какой же Козлов, - душнОй
Пытались играть сегодня для своих. Но команда мертва. Хорошего отпуска с последующим......
С этим руководством и ТШ команде не по пути, половина команды уровня ВХЛ, к следующему сезону нужен новый опытный тренер, хорошие легионеры и свои молодые воспитанники.
Четвертая игра для Динамо превратиться просто в формальность....
Да всё ясно уже. Лучше не продлевать агонию, слить четвёртый матч и поехать уже в отпуск. Мальдивы ждут!
