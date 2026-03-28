Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
Нападающий «Северстали» Михаил Ильин рассказал, что мечтает сыграть в одном звене с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.
– С кем вы хотели бы встретиться на одном льду?
– Всегда хочется проверить себя в противостояниях с сильнейшими игроками. Все-таки наблюдать за ними по телевизору – это одно, а играть самому – совсем другое. Может, они только со стороны кажутся настолько крутыми.
Хотел бы сыграть против Макдэвида, Кросби, Маккиннона, Макара и других мастеров. Такие матчи показывают настоящий уровень. Еще было бы очень круто выйти на лед с такими звездами, как Капризов, Кучеров или Овечкин. Да даже просто посидеть с ними в одной раздевалке – уже здорово.
Еще я мечтаю сыграть в одном звене с Евгением Малкиным, потому что он мой кумир детства, – сказал Ильин.