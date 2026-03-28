3

Квартальнов о 3-0 в серии с «Динамо»: «Минскому «Динамо» непросто, играем с хорошей командой. Каждый матч в плей-офф – новое сражение»

Дмитрий Квартальнов высказался о победе минского «Динамо» над московским.

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина. 

Минчане ведут в серии со счетом 3-0. Следующая встреча между командами состоится 30 марта в Москве. 

– Терпеливая игра в нашем исполнении. Ждали шанса, забили.

– Показалось, что на старте команда по сравнению с минскими матчами уступала в скоростях, по движению.

– Причина проста: «Динамо» здорово начало играть, агрессивно. Мы отошли назад, понимали, какая будет игра.

– Хотели играть вторым номером изначально?

– Скажите так.

– Что с Бориковым?

– Увидим, думаю, в следующей игре. Он получил небольшую травму, решили Егора поберечь. Ничего серьезного там нет.

– Сделаете все, чтобы серия не вернулась в Минск?

– Стоп‑стоп, ребят, прекратите. Идет плей‑офф, каждая игра – новое сражение.

– Не будет ли эйфории?

– Мы точно об этом не думаем. Играем с хорошей командой, там хорошие исполнители. Нам пришлось непросто. Не буду никого выделять, в обороне мы играли хорошо, – сказал Квартальнов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Печальное зрелище от Динамо Москвы. Не тянет Козлов, от слова совсем. Минск с третьей победой!
Фукале монстр конечно
Достойно, с уважением к сопернику
Материалы по теме
Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме
сегодня, 16:47
Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»
сегодня, 09:18
Сезон КХЛ в 27 картинах художников
сегодня, 08:15Спецпроект
Рекомендуем
Главные новости
Мэттью Ткачак забил Сорокину, прокинув шайбу между своих ног. Перед этим форвард «Флориды» убежал от трех игроков «Айлендерс» и перехватил пас Палата
10 минут назадВидео
НХЛ. «Айлендерс» принимают «Флориду», «Тампа» играет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса»
19 минут назадLive
Козлов о 0-3 с «Динамо» Минск: «Серию не всегда легко закончить, перевернуть тоже непросто. Сегодня у «Динамо» были моменты, но сопернику повезло больше»
28 минут назад
Кучеров пропускает матч против «Оттавы» из-за болезни. Никита делит с Макдэвидом 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ
сегодня, 17:47
Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»
сегодня, 17:34
Якупов о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Использовали исключительно великий русский язык с уникальными словами из Пушкина и немного татарского. Мата не было»
сегодня, 17:05
«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) и повел 2-1 в первом раунде Кубка Гагарина. У Каюмова победная шайба в овертайме
сегодня, 16:54
Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме
сегодня, 16:47
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва уступило «Динамо» Минск в овертайме, «Спартак» – «Локомотиву», «Сибирь» проиграла «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»
сегодня, 16:46
«Даллас» вывел Рантанена из списка травмированных. Форвард получил повреждение в игре с Канадой и пропустил матч Финляндии за бронзу на ОИ-2026
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Ильин: «Мечтаю сыграть с Малкиным в одном звене. Он мой кумир детства. С Капризовым, Кучеровым или Овечкиным было бы круто выйти на лед»
40 минут назад
Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»
сегодня, 17:24
Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
сегодня, 15:55
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
сегодня, 14:27
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Рекомендуем