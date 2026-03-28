Квартальнов о 3-0 в серии с «Динамо»: «Минскому «Динамо» непросто, играем с хорошей командой. Каждый матч в плей-офф – новое сражение»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина.
Минчане ведут в серии со счетом 3-0. Следующая встреча между командами состоится 30 марта в Москве.
– Терпеливая игра в нашем исполнении. Ждали шанса, забили.
– Показалось, что на старте команда по сравнению с минскими матчами уступала в скоростях, по движению.
– Причина проста: «Динамо» здорово начало играть, агрессивно. Мы отошли назад, понимали, какая будет игра.
– Хотели играть вторым номером изначально?
– Скажите так.
– Что с Бориковым?
– Увидим, думаю, в следующей игре. Он получил небольшую травму, решили Егора поберечь. Ничего серьезного там нет.
– Сделаете все, чтобы серия не вернулась в Минск?
– Стоп‑стоп, ребят, прекратите. Идет плей‑офф, каждая игра – новое сражение.
– Не будет ли эйфории?
– Мы точно об этом не думаем. Играем с хорошей командой, там хорошие исполнители. Нам пришлось непросто. Не буду никого выделять, в обороне мы играли хорошо, – сказал Квартальнов.