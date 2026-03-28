Квартальнов о 3-0 в серии с «Динамо»: «Минскому «Динамо» непросто, играем с хорошей командой. Каждый матч в плей-офф – новое сражение»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо » (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина.

Минчане ведут в серии со счетом 3-0. Следующая встреча между командами состоится 30 марта в Москве.

– Терпеливая игра в нашем исполнении. Ждали шанса, забили.

– Показалось, что на старте команда по сравнению с минскими матчами уступала в скоростях, по движению.

– Причина проста: «Динамо» здорово начало играть, агрессивно. Мы отошли назад, понимали, какая будет игра.

– Хотели играть вторым номером изначально?

– Скажите так.

– Что с Бориковым?

– Увидим, думаю, в следующей игре. Он получил небольшую травму, решили Егора поберечь. Ничего серьезного там нет.

– Сделаете все, чтобы серия не вернулась в Минск?

– Стоп‑стоп, ребят, прекратите. Идет плей‑офф, каждая игра – новое сражение.

– Не будет ли эйфории?

– Мы точно об этом не думаем. Играем с хорошей командой, там хорошие исполнители. Нам пришлось непросто. Не буду никого выделять, в обороне мы играли хорошо, – сказал Квартальнов.