Кучеров пропускает матч против «Оттавы» из-за болезни. Никита делит с Макдэвидом 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропускает матч против «Оттавы» (0:2, первый период) из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
На данный момент россиянин делит 1-ю строчку в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
У обоих по 121 баллу: 40+81 в 67 встречах у Кучерова и 41+80 в 73 играх у Макдэвида.
Напомним, сегодня «Эдмонтон» встретится с «Анахаймом». Матч начнется в 22:30 по московскому времени.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Никита, возвращайся поскорее! Не отдавай Арт.
Очень, очень жаль!!!!
Обидно и так на 3 игры меньше сыграл теперь на 4 меньше будет (
