Кучеров пропускает матч против «Оттавы» из-за болезни. Никита делит с Макдэвидом 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров пропускает матч против «Оттавы» (0:2 , первый период) из-за болезни. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ .

На данный момент россиянин делит 1-ю строчку в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

У обоих по 121 баллу: 40+81 в 67 встречах у Кучерова и 41+80 в 73 играх у Макдэвида.

Напомним, сегодня «Эдмонтон » встретится с «Анахаймом». Матч начнется в 22:30 по московскому времени.