  • Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»
Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»

Боб Хартли высказался о победе «Локомотива» над «Спартаком» в плей-офф.

Гавный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Важнейшая победа для нас. Тяжелые игры в серии, уходим в овертайм. Мы не могли проиграть второй матч подряд. Это дополнительный психологический момент. Можно потерять уверенность. Я горд за наших ребят и очень рад победе.

– Неожиданным для вас стал гол Павла Порядина? Он застал вашу команду врасплох.

– Но обе команды очень талантливы, а матч шел до одной шайбы. Везде хватает мастеровитых игроков, а «Спартак» играет в атаку, он всегда опасен.

– У вас в первом звене выходил Артур Каюмов. Почему?

– В овертайме у нас была дальняя лавка. И бывают ситуации, когда кто‑то не успел смениться. Поэтому идет наложение на разные сочетания. Но это не проблема, наши ребята могут играть с кем угодно.

– Местами в этой серии вы доминируете. Но вам не удаются вторые периоды.

– Я отдам дань уважения «Спартаку». Это очень серьезная команда. Там есть такие мастера как Гутик, Георгиев. Это уже не та команда, что была в начале сезона. Они сделали важные изменения. Я разбирал их матчи месяц и знал, что это будет очень тяжелая серия. Не знаю, как вы видите эту команду, но я ее считаю сильной.

– Нет ли такого, что «Локомотив» играет экономно эту серию, чтобы сохранить силы на дальнейшие раунды? А вот «Спартак» выкладывается на максималку.

– Я уже сказал, вы достаточно недооцениваете «Спартак». Посмотрите на их тройки. Там Пивчулин в четвертом звене. А он делает очень многое на площадке. Дает скорость, мастерство, хороший бросок. Мы ожидали такую тяжелую серию, – сказал Хартли.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Спартак пока неожиданно хорош, серия будет непростой
Ответ Vladimir76
Спартак пока неожиданно хорош, серия будет непростой
Чем он хорош? Вы второй матч смотрели? Спартака не было на половине Локомотива...
Хартли всегда уважительно и справедливо оценивает игру соперников !
Вопрос номер один: что у них с Радуловым? Это атмосфера в команде все таки. Спартак мы худо бедно пройдем ,а дальше ?
Как по мне, лучше с первого раунда почувствовать боевой хоккей и быть готовым к высокому уровню сопротивления всю дорогу, чем тупо «свипнуть» соперника, а потом ныть, что никакой интриги в КХЛ нет. Спартак смотрится симпатично, о его игре игре можно отзываться только комплиментарно. Локомотив свое наверстает и станет еще лучше, я уверен. У Радулова с Хартли все нормально, просто рабочие моменты. Эпизодов, когда игрок выказывал недовольство, в спорте великое множество. Интересный матч, интересная серия
Хартли монстр хоккейного цеха. Очень корректно высказывается всегда, у него точно есть система, и я думаю Локомотив пройдёт Спартак без проблем
