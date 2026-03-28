Хартли о 2-1 в серии «Локомотива» со «Спартаком»: «Тяжелые игры. Отдам дань уважения сопернику – серьезная команда. У них есть мастера: Гутик, Георгиев»
Гавный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-1 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Важнейшая победа для нас. Тяжелые игры в серии, уходим в овертайм. Мы не могли проиграть второй матч подряд. Это дополнительный психологический момент. Можно потерять уверенность. Я горд за наших ребят и очень рад победе.
– Неожиданным для вас стал гол Павла Порядина? Он застал вашу команду врасплох.
– Но обе команды очень талантливы, а матч шел до одной шайбы. Везде хватает мастеровитых игроков, а «Спартак» играет в атаку, он всегда опасен.
– У вас в первом звене выходил Артур Каюмов. Почему?
– В овертайме у нас была дальняя лавка. И бывают ситуации, когда кто‑то не успел смениться. Поэтому идет наложение на разные сочетания. Но это не проблема, наши ребята могут играть с кем угодно.
– Местами в этой серии вы доминируете. Но вам не удаются вторые периоды.
– Я отдам дань уважения «Спартаку». Это очень серьезная команда. Там есть такие мастера как Гутик, Георгиев. Это уже не та команда, что была в начале сезона. Они сделали важные изменения. Я разбирал их матчи месяц и знал, что это будет очень тяжелая серия. Не знаю, как вы видите эту команду, но я ее считаю сильной.
– Нет ли такого, что «Локомотив» играет экономно эту серию, чтобы сохранить силы на дальнейшие раунды? А вот «Спартак» выкладывается на максималку.
– Я уже сказал, вы достаточно недооцениваете «Спартак». Посмотрите на их тройки. Там Пивчулин в четвертом звене. А он делает очень многое на площадке. Дает скорость, мастерство, хороший бросок. Мы ожидали такую тяжелую серию, – сказал Хартли.