  Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»
Щитов о детском хоккее: «Новых ковальчуков, радуловых, капризовых не увидел. Дети играют схематично, процесс мышления, креатива и индивидуальности убит»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о развитии детского хоккея в России. 

– Как трактовать высказывание Лава об уровне КХЛ?

– Уровень мастерства в КХЛ упал. Он сказал все правильно – так, как видит. Он никого не принизил. Те, кто разбирается в хоккее, кто играл в КХЛ раньше и играет сейчас, тоже скажут, что уровень лиги упал. Это видно невооруженным взглядом. Включаешь любой матч – везде одинаковые схемы, все однотипно, в том числе и тренировочный процесс.

Многое упирается в детские школы и тренерские кадры. Если посмотреть игру 12‑летних ребят, они действуют по тем же схемам, что и «Локомотив» со «Спартаком». Я регулярно смотрю такие матчи: дети играют схематично, а процесс мышления, креатива и индивидуальности убит. В матчах детских команд я не увидел новых ковальчуков, радуловых, капризовых. Все примерно равны физически, но кто‑то лучше или хуже катается и действует строго по заданным схемам.

Многое идет от директоров школ, которые требуют сиюминутного результата, и это давит на тренеров. У нас нет хорошего образования для специалистов. Не каждый человек, поигравший в хоккей, разбирающийся в нем, готов идти работать в детскую школу – не только из‑за зарплаты, но и из‑за риска столкнуться с некомпетентными людьми, которые не дадут ему работать и делать результат. Проблемы серьезные, и их нужно решать – только тогда ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

– Детский хоккей должен быть ориентирован больше на творчество?

– Результат тоже нужен, но творчество должно быть. Хоккей – это игра! Сейчас не хватает ребят, способных обыграть один в один или отдать нестандартный, красивый пас – все слишком похоже на КХЛ. Разница лишь в скорости и физических данных, – сказал Щитов.

Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
