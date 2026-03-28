Якупов о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Использовали исключительно великий русский язык с уникальными словами из Пушкина и немного татарского. Мата не было»
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1, 2-1 в серии) в 3-м матче первого раунда Кубка Гагарина. После игры на льду произошла массовая стычка.
– Хорошая, боевая игра. В плей‑офф по‑другому никогда и не будет. Хорошо, что в конце дотерпели, забили нужные голы и победили.
– С чем связаны удаления в концовке второго и начале третьего периодов?
– Наверное, были провокации. Но я, честно, так и не понял, за что удаление было. Мы не смотрели, потому что отдыхали перед третьим периодом. Не поняли, что случилось. Да и не было времени и желания углубляться, дали четыре минуты меньшинства, надо было играть. Ребята молодцы, хорошо отыграли.
– В концовке случилась потасовка…
– Что толку зарубаться? Игра закончилась, мы покричали, они покричали – в конечном итоге все равно разошлись. Готовимся к следующей игре.
– Понятно, что всех слов, звучащих на льду в тот момент, вы нам не процитируете, потому что они наверняка нецензурные. Что говорили?
– Использовали исключительно наш великий русский язык с уникальными словами из Александра Сергеевича Пушкина, абсолютно никакого мата не было, только наш замечательный литературный русский язык и немного татарского, – сказал Якупов.