  • Якупов о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Использовали исключительно великий русский язык с уникальными словами из Пушкина и немного татарского. Мата не было»
2

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о победе над «Нефтехимиком» (2:1, 2-1 в серии) в 3-м матче первого раунда Кубка Гагарина. После игры на льду произошла массовая стычка.

– Хорошая, боевая игра. В плей‑офф по‑другому никогда и не будет. Хорошо, что в конце дотерпели, забили нужные голы и победили.

– С чем связаны удаления в концовке второго и начале третьего периодов?

– Наверное, были провокации. Но я, честно, так и не понял, за что удаление было. Мы не смотрели, потому что отдыхали перед третьим периодом. Не поняли, что случилось. Да и не было времени и желания углубляться, дали четыре минуты меньшинства, надо было играть. Ребята молодцы, хорошо отыграли.

– В концовке случилась потасовка…

– Что толку зарубаться? Игра закончилась, мы покричали, они покричали – в конечном итоге все равно разошлись. Готовимся к следующей игре.

– Понятно, что всех слов, звучащих на льду в тот момент, вы нам не процитируете, потому что они наверняка нецензурные. Что говорили?

– Использовали исключительно наш великий русский язык с уникальными словами из Александра Сергеевича Пушкина, абсолютно никакого мата не было, только наш замечательный литературный русский язык и немного татарского, – сказал Якупов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарий удален модератором
Ответ ramzk
Комментарий удален модератором
А не родной клуб его сам не захотел продлять?
Хороший воспитанник у Нефтехимика
Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»
сегодня, 15:27
Буше о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, как я это называю. Видел накал страстей и повыше»
сегодня, 15:03
Сенсация в Кубке Гагарина: «Нефтехимик» обыграл Омск – 1-я победа в плей-офф за 3 года
26 марта, 22:00
