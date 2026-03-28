«Даллас» вывел Рантанена из списка травмированных. Форвард получил повреждение в игре с Канадой и пропустил матч Финляндии за бронзу на ОИ-2026

«Даллас» вывел Микко Рантанена из списка травмированных.

Нападающий «Далласа » Микко Рантанен выведен из списка травмированных.

29-летний форвард сборной Финляндии получил травму нижней части тела в игре с Канадой (2:3) на Олимпиаде-2026 и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1).

В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх на олимпийском турнире. Рантанен не выходил на лед с 20 февраля.

В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Микко набрал 69 (20+49) очков.