  • «Даллас» вывел Рантанена из списка травмированных. Форвард получил повреждение в игре с Канадой и пропустил матч Финляндии за бронзу на ОИ-2026
2

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен выведен из списка травмированных. 

29-летний форвард сборной Финляндии получил травму нижней части тела в игре с Канадой (2:3) на Олимпиаде-2026 и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1). 

В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх на олимпийском турнире. Рантанен не выходил на лед с 20 февраля. 

В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Микко набрал 69 (20+49) очков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Далласа»
аккурат после матча с Айлс где он бы на своих двоих не закончил после того, что он сделал с Романовым
Гений работают 👏👏👏
Материалы по теме
Малкин из-за травмы верхней части тела пропустит игру «Питтсбурга» с «Колорадо»
24 марта, 15:17
Драйзайтль планирует вернуться к плей-офф: «Надеюсь, «Эдмонтон» пройдет далеко и я помогу команде. Восстановление займет несколько недель»
21 марта, 21:58
Доми о том, что Мэттьюс пропустит 3 месяца из-за травмы: «Он вернется еще сильнее. Хотя в это трудно поверить – он уже невероятно хорош»
21 марта, 18:51
НХЛ. «Айлендерс» принимают «Флориду», «Тампа» играет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса»
3 минуты назадLive
«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) и повел 2-1 в первом раунде Кубка Гагарина. У Каюмова победная шайба в овертайме
9 минут назад
Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме
16 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва уступило «Динамо» Минск в овертайме, «Спартак» – «Локомотиву», «Сибирь» проиграла «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»
17 минут назад
Тренер «Сибири» Люзенков об ударе Широкова локтем в голову Исхакову: «Был момент ранее, у меня бы тоже колпак слетел от этого. Серега заводил команду, чуть-чуть перегрелся»
52 минуты назад
Дэйли о матче Россия – США: «НХЛ даже не рассматривает такую возможность. Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы это организовать»
сегодня, 15:40
Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»
сегодня, 15:27
Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше
сегодня, 15:15Видео
Буше о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, как я это называю. Видел накал страстей и повыше»
сегодня, 15:03
Экс-тренер «Вашингтона» Лав об Овечкине: «Случается магия, когда шайба доходит до него. Один из лучших хоккеистов в истории, но что еще более важно – невероятный человек и отец»
сегодня, 14:51
Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
сегодня, 15:55
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
сегодня, 14:27
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
