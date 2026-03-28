«Даллас» вывел Рантанена из списка травмированных. Форвард получил повреждение в игре с Канадой и пропустил матч Финляндии за бронзу на ОИ-2026
Нападающий «Далласа» Микко Рантанен выведен из списка травмированных.
29-летний форвард сборной Финляндии получил травму нижней части тела в игре с Канадой (2:3) на Олимпиаде-2026 и пропустил матч за бронзовые медали против Словакии (6:1).
В итоге он набрал 6 (2+4) очков в 5 играх на олимпийском турнире. Рантанен не выходил на лед с 20 февраля.
В 54 матчах за техасцев в регулярном чемпионате НХЛ Микко набрал 69 (20+49) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Далласа»
аккурат после матча с Айлс где он бы на своих двоих не закончил после того, что он сделал с Романовым
Гений работают 👏👏👏
