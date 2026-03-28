Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме
«Динамо» Минск победило «Динамо» Москва в 3-м матче серии плей-офф.
«Динамо» Минск обыграло московское «Динамо» (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 3-0.
Сэм Анас стал автором победного гола минчан в овертайме. Ему ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож.
Следующий матч состоится 30 марта в Москве.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Давайте все-таки Энас писать.