Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме

«Динамо» Минск победило «Динамо» Москва в 3-м матче серии плей-офф.

«Динамо » Минск обыграло московское «Динамо » (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 3-0.

Сэм Анас стал автором победного гола минчан в овертайме. Ему ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож.

Следующий матч состоится 30 марта в Москве.