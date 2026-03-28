  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Минское «Динамо» обыграло московское (2:1 ОТ) и ведет 3-0 в серии. Анас забил победный гол в овертайме
25

«Динамо» Минск победило «Динамо» Москва в 3-м матче серии плей-офф.

«Динамо» Минск обыграло московское «Динамо» (2:1 ОТ) в матче первого раунда Кубка Гагарина и ведет в серии со счетом 3-0. 

Сэм Анас стал автором победного гола минчан в овертайме. Ему ассистировали Виталий Пинчук и Алекс Лимож. 

Следующий матч состоится 30 марта в Москве.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoВячеслав Козлов
logoКХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Генменеджмент должен обновится, после того как посреди сезона сняли тренера, в особенности ответственные за такое решение
Этот кошмар ещё долго будут помнить болельщики московского Динамо.....
Ответ Валерий Асанов
К сожалению мы за свою историю такого насмотрелись, что этот ужас просто перевернем. Без шансов и чем раньше закончится тем лучше для всех
Болею за Московское Динамо с 1963 года, никогда так сильно не хотел поражения родному клубу как сейчас, это какие мозги надо иметь,чтобы назначить Козлова ГТ, спасибо большое руководству клуба.😡
Интерном на что рассчитывало руководство Московского Динамо с Козловым ?
Ответ Kobran
ни на что там в руководстве жулье и ворье.. деньги попилили а на результат им наплевать.. слава богу не стал ни одного матча смотреть... только счет узнаю ... даже свиньям завидую с локо бьются а эти импотенты ... положили они уже в отпуске на пляже
Какой же позор стыдно за команду.
Зубры!!!! Пинча талант, хорош, ярок. Лучший бомбардир сезона 2026 Энас мастер. 12 автобусов болельщиков минчан молодцы.
Анас

Давайте все-таки Энас писать.
Хейтеры Кудашова,надеюсь вы счастливы
Минск красавцы,А Москвичам нужно подумать по поводу РоРо-800,причина поражения нахождения его в системе !))
Седую ночь россияне не включают для беларусов? Все-таки пару тысяч на 12 автобусах приехало.
Ответ BYWIN
автобусов междугородних по 160 мест нет у нас
Ответ norg
Даже если по сотке это уже 1200 человек. 12 автобусов.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
26 марта, 20:45
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
