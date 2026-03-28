«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) и повел 2-1 в первом раунде Кубка Гагарина. У Каюмова победная шайба в овертайме

«Локомотив» обыграл «Спартак» в 3-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Локомотив » обыграл «Спартак » (4:3 ОТ) в 3-м матче первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии теперь 2-1 в пользу ярославского клуба.

Артур Каюмов стал автором победной шайбы в овертайме, также на его счету ассист.

Александр Радулов отметился голом и результативной передачей. Форвард «Спартака» Иван Морозов записал на свой счет гол и ассист.

Следующий матч команды проведут 30 марта в Москве.