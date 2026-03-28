  • «Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) и повел 2-1 в первом раунде Кубка Гагарина. У Каюмова победная шайба в овертайме
«Локомотив» обыграл «Спартак» (4:3 ОТ) в 3-м матче первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии теперь 2-1 в пользу ярославского клуба. 

Артур Каюмов стал автором победной шайбы в овертайме, также на его счету ассист.

Александр Радулов отметился голом и результативной передачей. Форвард «Спартака» Иван Морозов записал на свой счет гол и ассист. 

Следующий матч команды проведут 30 марта в Москве. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Крутейшая по накалу игра, которая чем-то напомнила наш прошлогодний 7 матч с Авангардом и в 1 очеред спасибо за это Спартаку.В обоих овертаймах победил тот, кто чуть хуже по игре этого заслуживал, поэтому в целом справедливый вин-вин.Лично мне хочется в этой серии 7 матч, к тому же на Локо после КГ уже нет такого давления "сейчас либо никогда" поэтому можно без напряга просто получать удовольствие от хоккея
Отдельно от адекватного Ярославля хочется извиниться за некоторых "наших" ноющих токсиков в комментах, к Спартаку всегда у нас было уважительное отношение.А так, спасибо КБ за прекрасную игру
Вот это по мужски, спасибо за игру, надеюсь такой валидол будет во всех играх!
Всем ярославским ставлю сразу минус. А тебе всегда плюс. За адекватность.
Вот прямо гордость за красно-белых несмотря на результат. Никто не верил, что Спартак будет так биться. Три игры, за которые нельзя упрекнуть.
Не думал, что Спартак даст бой Локо
Вроде и преимущество в целом по матчу было у Локомотива ,но победа далась тяжело в доп время , так как Спартак постоянно сравнивал счёт !
Пока серия равных соперников, хорошо с катанием, моментами и настроем. Ждём игру послезавтра, она всё решит. Юрьевичу отдельное пожелание здоровья!
прям равных?
А по игре не видно?
Судьи бы старались судить одинаково. Я понимаю,что нужна интрига,но это уже перебор. Даже за удар между ног отменяют удаление . Цирк
какой удар между ног, чего вы ноете как девочки, там вообще ничего не было, Порядин клюшку свою доставал , даже без намека на удар или толчок...
конечно не было, у Фреза же ракушка, ему не больно, вот и отменили, все правильно
Умнички!!! Локо, с победой! Болели на трибунах! Матч огонь!
Трудная игра, спартачи молодцы
Спартак молодцы, немножко не хватило везения...а Ярославлю как раз наоборот, все дураки залетели...
Спартак играл лучше, нам подфартило
Все ещё впереди в этой серии
Несмотря на поражение, СПАРТАК МОЛОДЦЫ,Впереди 4 игра, ТОЛЬКО ПОБЕДА!
