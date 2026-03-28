Тренер «Сибири» Люзенков об ударе Широкова локтем в голову Исхакову: «Был момент ранее, у меня бы тоже колпак слетел от этого. Серега заводил команду, чуть-чуть перегрелся»
Люзенков высказался об удалении Широкова в матче с «Металлургом».
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Металлурга» (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина высказался об эпизоде с Сергеем Широковым.
40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову.
– Прокомментируйте пятиминутное удаление Широкова в конце матча.
– Не буду комментировать, потому что там был чуть-чуть до этого момент. У меня бы тоже колпак слетел от этого.
Серега молодец, он заводил команду, лавку, а в последний момент чуть-чуть перегрелся, – сказал Люзенков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
В принципе, тут всё понятно: кроме держисраки с 12-15 бросками и бодалова Сибири нечего предложить.