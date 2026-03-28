Тренер «Сибири» Люзенков об ударе Широкова локтем в голову Исхакову: «Был момент ранее, у меня бы тоже колпак слетел от этого. Серега заводил команду, чуть-чуть перегрелся»

Люзенков высказался об удалении Широкова в матче с «Металлургом».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков после поражения от «Металлурга » (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина высказался об эпизоде с Сергеем Широковым .

40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову .

– Прокомментируйте пятиминутное удаление Широкова в конце матча.

– Не буду комментировать, потому что там был чуть-чуть до этого момент. У меня бы тоже колпак слетел от этого.

Серега молодец, он заводил команду, лавку, а в последний момент чуть-чуть перегрелся, – сказал Люзенков.