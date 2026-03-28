  • Тренер «Сибири» Люзенков об ударе Широкова локтем в голову Исхакову: «Был момент ранее, у меня бы тоже колпак слетел от этого. Серега заводил команду, чуть-чуть перегрелся»
Люзенков высказался об удалении Широкова в матче с «Металлургом».

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Металлурга» (1:3, 0-3 в серии) в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина высказался об эпизоде с Сергеем Широковым

40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову.

– Прокомментируйте пятиминутное удаление Широкова в конце матча.

– Не буду комментировать, потому что там был чуть-чуть до этого момент. У меня бы тоже колпак слетел от этого.

Серега молодец, он заводил команду, лавку, а в последний момент чуть-чуть перегрелся, – сказал Люзенков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Конечно, молодец. Убил последние шансы команды в матче, да и в серии тоже. Шёл бить соперника, когда в этом необходимости было ровно ноль.
В принципе, тут всё понятно: кроме держисраки с 12-15 бросками и бодалова Сибири нечего предложить.
Пора фанайди для хоккеистов вводить
и ещё оправдывает его, ...это что за тренер, чему учит????? а если его игроку прилетит, !!!????? что будет говорить?????
Сибири нужна 100% пересборка и нормальная подготовка к сезону (при условии невмешательства руководства, Епанчинцева зря убрали). Сбитые лётчики типа Широкова, бывших наших Неколенко и Кошелева, бегунка Бека, а также Пьянова и других товарищей надо бы убрать. Андреоф со своим талантом не зря НЕ пригодился кому то посерьёзнее из клубов. Интересно будет посмотреть на Люзенкова с ЕГО составом, им собранным , представляется что он перспективный тренер.
