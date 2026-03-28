  • Федоров о «Детройте» в этом сезоне: «Есть шансы залезть в плей-офф, борьба идет жесткая. Маклеллан – очень хороший тренер, он нашел жилку в общении с командой»
Бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров прокомментировал положение клуба в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Ред Уингс» занимают десятое место в Восточной конференции, отставая на одно очко от зоны плей-офф и имея матч в запасе. Команда не выходила в Кубок Стэнли с 2016 года.

– Один вопрос о «Детройте» в этом сезоне. Вы говорили, что на перестройку этой команды уйдет пять-семь лет. И вот теперь она уже поднималась на первое место в дивизионе. Есть шансы пошуметь в плей-офф?

– Они уже выпали из зоны плей-офф. Борьба идет очень жесткая, и с каждым днем все меняется. У них есть шансы залезть в плей-офф.

Тодд Маклеллан – очень-очень хороший тренер. Он нашел жилку в общении с командой. Он очень многое дал «Ред Уингс». Команда показывает мастерство в самых кульминационных моментах – и побеждает в матчах, – сказал Федоров.

Зайдер – 2-й защитник в истории НХЛ, сыгравший 400 матчей подряд без пропусков со старта карьеры. Проворов был 1-м (403 игры)

Источник: «Матч ТВ»
Тренер действительно успешно команду мотивирует, молодые игроки тоже прибавляют. Вот только иногда что-то там ломается, и тогда выступает старая пассивность.
