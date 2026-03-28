Дэйли о матче Россия – США: «НХЛ даже не рассматривает такую возможность. Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы это организовать»

Дэйли о матче Россия – США: НХЛ даже не рассматривает такую возможность.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рассматривает возможность проведения товарищеского матча между Россией и США.

Ранее делегация депутатов Госдумы РФ провела переговоры с членами Конгресса США. Отмечалось, что на них обсуждали допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между сборными России и США.

«Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы организовать или провести такие матчи, поэтому на данный момент мы даже не рассматриваем такую возможность.

С учетом текущих мировых событий я не вижу возможности проведения таких выставочных игр в краткосрочной перспективе», – сказал Дэйли.

