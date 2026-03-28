  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дэйли о матче Россия – США: «НХЛ даже не рассматривает такую возможность. Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы это организовать»
9

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не рассматривает возможность проведения товарищеского матча между Россией и США.

Ранее делегация депутатов Госдумы РФ провела переговоры с членами Конгресса США. Отмечалось, что на них обсуждали допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и возможность проведения хоккейного и футбольного матчей между сборными России и США.

«Мы не контактировали ни с какими структурами, которые могли бы организовать или провести такие матчи, поэтому на данный момент мы даже не рассматриваем такую возможность.

С учетом текущих мировых событий я не вижу возможности проведения таких выставочных игр в краткосрочной перспективе», – сказал Дэйли.

Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
logoБилл Дэйли
logoСборная России по хоккею с шайбой
РИА Новости
Политика
выставочные матчи
logoСборная США по хоккею
logoНХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А балаболы Йозе с Третьяком тут уже межгалактический турнир "организовывают". Один в один как с "переговорами" Ларионова с Тардифом на Олимпиаде.😂
А зачем вообще наши депутаты туда ездили? Просто прошвырнуться?
Ответ fewral
А зачем вообще наши депутаты туда ездили? Просто прошвырнуться?
Товарищ, это огромная внешнеполитицкая победа, прорвана, такскать, многолетняя международная политицкая блокада наших политических про... извините, парламентариев. Получены многократные визы, которые, опять же, позволят нашим находившимся под, повторюсь, незаконными санкциями депутатам чаще ездить в лагерь врага.
А у нас уже бюджет выделили и попилили…
И не надо, пока не закончится война даже думать об этом смысла нет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
