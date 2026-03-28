  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»
10

Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение команды в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:2, 1-2).

– Хорошая, равная игра. Выводы обе команды сделали, изучили друг друга. Противник побольше играл в нашей зоне. У них такая тактика – забросить шайбу в нашу зону и зацепиться. Мы неплохо контратаковали, добились преимущества в счете. Но получили удаление, не знаю, это [потеря] концентрации или кипящая голова. А дальше вместо того, чтобы отыгрываться, дважды получили удаления.

– С чем связаны удаления?

– Это концентрация и ответственность. Конечно, можно рассуждать об этом, но трудно объяснить. Нет хороших удалений, но есть глупые, например, толчок в спину. Не знаю, как это объяснить, ребята, наверное, чересчур погружены в игру.

– На игроков давила домашняя атмосфера?

– Ничего не давило. В Омске неплохо играли, было желание дома это закрепить.

– Все три матча получились достаточно близкими. У вас получилось внушить команде, что она может на равных играть с «Авангардом»?

– У нас ни перед кем нет такого состояния, что кто‑то сильнее нас. У нас и в регулярном чемпионате было много побед над командами, которые вроде как считаются сильными соперниками. Наоборот, все ребята хотят себя как можно лучше проявить.

– В начале регулярного чемпионата вы играли в атакующий хоккей, теперь в плей‑офф мы увидели план Б. Насколько довольны тем, что показала команда в плане рисунка игры?

– Есть много факторов: исполнительское мастерство, точность передач, своевременность, физическая подготовленность. Особо ничего не изменилось, мы настраиваем ребят на один и тот же хоккей.

Когда есть возможность, то надо атаковать, если обороняемся, надо как следует это делать, а потом переходить в атаку, – сказал Гришин.

Буше о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, как я это называю. Видел накал страстей и повыше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Гришин
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoАвангард
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гриша тебе респект за команду, бьётся и
играет, молодцы пацаны...Да,не те мастера что у Омска...Да и бюджет у вас один из
меньших в кхл...Я от всей души желаю нагнуть
Омск раком........В этой серии!!!!!🐺
Ответ Олег
лижи, лижи смотри не...
Ответ Олег
Не позорь Магнитогорск своим комментарием
Игра Нефтехимика,как до этого игра Торпедо ,Северстали подтверждает сложившуюся в последнее время тенденцию ,когда неизвестные тренеры ставят командам зрелищный атакующий хоккей,все эти тренеры прошли путь от работы в детском и молодежном хоккее,поэтому при небольших бюджетах умеют именно развивать и тренировать,а не ставииь автобусы как признанные мэтры тренерского цеха для достижения результата!Так Гришину уже 60,но до этого было не пробиться.Может хватит тасовать колоду,а брльше привлекать молодых?
Ответ Георгий Болдовский
Игра Нефтехимика,как до этого игра Торпедо ,Северстали подтверждает сложившуюся в последнее время тенденцию ,когда неизвестные тренеры ставят командам зрелищный атакующий хоккей,все эти тренеры прошли путь от работы в детском и молодежном хоккее,поэтому при небольших бюджетах умеют именно развивать и тренировать,а не ставииь автобусы как признанные мэтры тренерского цеха для достижения результата!Так Гришину уже 60,но до этого было не пробиться.Может хватит тасовать колоду,а брльше привлекать молодых?
Не видите закономерности? Молодым он не пробился почему? Может потому что только сейчас набрался опыта? И что значит молодой? Сколько должно быть тренеру лет, что бы он считался молодым?
Нефтехимик отлично смотрелся, рановато сушить игру стали. За это поплатились. А так, очень симпатичная команда, учитывая, что таких звёзд как в Авангарде нет. Думаю ещё попьют крови у омичей.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
