Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»

Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: есть глупые удаления.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин прокомментировал поражение команды в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Авангардом » (1:2, 1-2).

– Хорошая, равная игра. Выводы обе команды сделали, изучили друг друга. Противник побольше играл в нашей зоне. У них такая тактика – забросить шайбу в нашу зону и зацепиться. Мы неплохо контратаковали, добились преимущества в счете. Но получили удаление, не знаю, это [потеря] концентрации или кипящая голова. А дальше вместо того, чтобы отыгрываться, дважды получили удаления.

– С чем связаны удаления?

– Это концентрация и ответственность. Конечно, можно рассуждать об этом, но трудно объяснить. Нет хороших удалений, но есть глупые, например, толчок в спину. Не знаю, как это объяснить, ребята, наверное, чересчур погружены в игру.

– На игроков давила домашняя атмосфера?

– Ничего не давило. В Омске неплохо играли, было желание дома это закрепить.

– Все три матча получились достаточно близкими. У вас получилось внушить команде, что она может на равных играть с «Авангардом»?

– У нас ни перед кем нет такого состояния, что кто‑то сильнее нас. У нас и в регулярном чемпионате было много побед над командами, которые вроде как считаются сильными соперниками. Наоборот, все ребята хотят себя как можно лучше проявить.

– В начале регулярного чемпионата вы играли в атакующий хоккей, теперь в плей‑офф мы увидели план Б. Насколько довольны тем, что показала команда в плане рисунка игры?

– Есть много факторов: исполнительское мастерство, точность передач, своевременность, физическая подготовленность. Особо ничего не изменилось, мы настраиваем ребят на один и тот же хоккей.

Когда есть возможность, то надо атаковать, если обороняемся, надо как следует это делать, а потом переходить в атаку, – сказал Гришин .

