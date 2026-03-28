Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше
Форвард «Локомотива» Александр Радулов забросил шайбу в матче первого раунда Кубка Гагарина со «Спартаком» (2:2, второй период).
Этот гол стал для 39-летнего игрока 293-м в КХЛ с учетом плей-офф. Он вышел на третье место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с Найджелом Доусом.
Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 419 голов, второе место занимает Вадим Шипачев из «Динамо» Минск – 320 шайб.
В этом сезоне на счету Радулова 52 (21+31) очка в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 3 (2+1) балла в неполных трех играх Кубка Гагарина.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eliteprospects
5 комментариев
Респект ветерану !!!!!
Но в отличии от Мозякина и Шипачева, при всем к ним уважении, Радулов в НХЛ попылил
Ну Мозякин рекордсмен на много лет. Учитывая тенденцию ведущих молодых игроков перебираться за океан, у нас вряд ли ещё будут столь долгоиграющие в КХЛ голеадоры. Мозякин в этом плане конечно уникален.
В одном ряду с Мозякиным Андрей Разин. Два уникальных хоккеиста с любительским катанием. Интересно есть ли в других странах подобные игроки.
Силён, всё таки, бродяга! Ещё и что то около сотни в перерывах в НХЛ накидал
