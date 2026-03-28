Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше

Радулов вышел на третье место по голам в истории КХЛ.

Форвард «Локомотива » Александр Радулов забросил шайбу в матче первого раунда Кубка Гагарина со «Спартаком » (2:2, второй период).

Этот гол стал для 39-летнего игрока 293-м в КХЛ с учетом плей-офф. Он вышел на третье место в истории лиги по этому показателю, сравнявшись с Найджелом Доусом .

Рекорд принадлежит Сергею Мозякину – 419 голов, второе место занимает Вадим Шипачев из «Динамо» Минск – 320 шайб.

В этом сезоне на счету Радулова 52 (21+31) очка в 64 матчах FONBET чемпионата КХЛ и 3 (2+1) балла в неполных трех играх Кубка Гагарина.