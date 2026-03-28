Буше о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, как я это называю. Видел накал страстей и повыше»

Буше о стычке в игре «Авангарда» с «Нефтехимиком»: дамы с сумочками потолкались.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше прокомментировал победу команды над «Нефтехимиком » (2:1, 2-1) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Сложная игра, как мы и ожидали. Понимали, что будет непросто, серия будет длинной.

– Просили команду добавлять в движении по ходу матча? Этого не хватало?

– Сегодня мы хорошо двигались, просто наши топовые хоккеисты не играют в меньшинстве, из‑за этого инициатива уходит.

– Как объясните моменты с удалениями в концовке второго и начале третьего периодов?

– Некоторые игроки соперника пытаются залезть под кожу и иногда у них это получалось.

– После матча была потасовка и в целом много эмоций на льду. На ваш взгляд, это может повлиять на команду?

– Это плей‑офф, без такого накала страстей это не были бы матчи на вылет. Больше скажу: дальше будет хуже в этом плане, будет больше эмоций.

Видел и накал страстей повыше. Ничего страшного не произошло. Как я это называю, дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, – сказал Буше.

