Тренер «Шанхая» Лав об Овечкине: случается магия, когда шайба доходит до него.

Бывший тренер «Вашингтона » Митч Лав , сейчас возглавляющий «Шанхай », оценил последние достижения Александра Овечкина в НХЛ.

– Овечкин преодолел отсечку в 1000 шайб в НХЛ и продолжает забивать. Можете прокомментировать это достижение?

– Это очень большое число голов. Мне посчастливилось с ним поработать в «Вашингтоне», вместе проводить время. Он магический игрок. Когда шайба доходит до него, случается магия. Он знает, как забивать голы с любой позиции.

Невероятный игрок. И еще более важно – невероятный человек и отец. Он один из лучших игроков, которые когда‑либо играли в хоккей, – сказал Лав.

Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»