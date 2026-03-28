  • Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: «И из такого выбирались, бывало. Нужно залезть «Металлургу» под кожу»
10

Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: «И из такого выбирались, бывало. Нужно залезть «Металлургу» под кожу»

Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: и из такого выбирались, бывало.

Капитан «Сибири» Сергей Широков высказался о поражении в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).

40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову.

– Самый эмоциональный матч сезона для вас?

– Слушайте, проигрываем 0-2 в серии, трибуны горят вперед, хочется бежать вперед, выигрывать. Эмоциональный матч, «Металлург» – хорошая команда, много исполнителей, нужно залезть им под кожу.

Сейчас 0-3, нужно подумать, что мы еще можем сделать лучше, чтобы порадовать болельщиков.

– Осознанно сегодня взяли роль того, кто залезает под кожу?

– Да нет, я сегодня выходил, сказал себе, что буду играть с сердцем. Жаль, что не забили, но серия продолжается, бывало, что и из такого выбирались.

Сложно что-то говорить, голова остынет, тренерский штаб внесет коррективы, – сказал Широков.

Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
Что и было сделано на последней минуте локтем? Эмоции нужно сдерживать.
Что и было сделано на последней минуте локтем? Эмоции нужно сдерживать.
Больше не понравилась его же реакция на это идиотское действие.
Капитан липовый. Ноль уважения.
Одно дело действительно залезть под кожу, а другое бить локтем в голову. Очень некрасиво было
0+0 в трех матчах, глупое удаление в конце третьего матча, в общем пора уже на пенсию
Как-то не очень вы Сергей. закончили карьеру.
Сам по себе поступок мерзкий. Так ещё большей мерзостью было его гавкание.
По-моему, это единственное, что Сибирь пытается сделать в этой серии. Играть в хоккей, не? В первой ещё что-то было эпизодами, атаки, броски. Дальше 12 бросковза матч, 15, постоянная картина, когда в счёте проигрывают, шайба у защитников Магнитки в своей зоне, и они по 30-40 секунд просто шайбу перекатывают без прессинга.
И вот этим всем Металлург пугали в конце чемпионата, мол, там супергорячая команда на вас выходит в отличной форме.
В общем, обязательно закрывать серию в 4-ом матче, чтоб меньше вероятности было, чтоб кого-то покалечили.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»
сегодня, 14:14
Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения
сегодня, 13:38Видео
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
26 марта, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
Радулов вышел на 3-е место по голам в истории КХЛ, сравнявшись с Доусом – по 293. Только у Мозякина и Шипачева больше
13 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва играет с «Динамо» Минск, «Спартак» – с «Локомотивом», «Сибирь» уступила «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»
24 минуты назадLive
Буше о стычке после матча «Авангарда» с «Нефтехимиком»: «Дамы с сумочками потолкались, пошлепали друг друга, как я это называю. Видел накал страстей и повыше»
25 минут назад
НХЛ. «Айлендерс» примут «Флориду», «Тампа» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса»
28 минут назад
Экс-тренер «Вашингтона» Лав об Овечкине: «Случается магия, когда шайба доходит до него. Один из лучших хоккеистов в истории, но что еще более важно – невероятный человек и отец»
37 минут назад
Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»
сегодня, 14:14
Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде
сегодня, 14:02
Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения
сегодня, 13:38Видео
Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
сегодня, 13:27
Депутат Свищев: «Овечкин – провайдер наших отношений с США и посол мира. Он в расцвете сил – может играть столько, сколько захочет»
сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о поражении «Нефтехимика» от «Авангарда»: «Есть глупые удаления – это кипящая голова или потеря концентрации. Ребята чересчур погружены в игру, наверное»
1 минуту назад
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
сегодня, 14:27
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Рекомендуем