Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: «И из такого выбирались, бывало. Нужно залезть «Металлургу» под кожу»

Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: и из такого выбирались, бывало.

Капитан «Сибири » Сергей Широков высказался о поражении в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом » (1:3, 0-3).

40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову .

– Самый эмоциональный матч сезона для вас?

– Слушайте, проигрываем 0-2 в серии, трибуны горят вперед, хочется бежать вперед, выигрывать. Эмоциональный матч, «Металлург» – хорошая команда, много исполнителей, нужно залезть им под кожу.

Сейчас 0-3, нужно подумать, что мы еще можем сделать лучше, чтобы порадовать болельщиков.

– Осознанно сегодня взяли роль того, кто залезает под кожу?

– Да нет, я сегодня выходил, сказал себе, что буду играть с сердцем. Жаль, что не забили, но серия продолжается, бывало, что и из такого выбирались.

Сложно что-то говорить, голова остынет, тренерский штаб внесет коррективы, – сказал Широков.

