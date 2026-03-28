Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: «И из такого выбирались, бывало. Нужно залезть «Металлургу» под кожу»
Капитан «Сибири» Сергей Широков высказался о поражении в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).
40-летний форвард получил большой штраф в конце игры за удар локтем в область головы и шеи Руслану Исхакову.
– Самый эмоциональный матч сезона для вас?
– Слушайте, проигрываем 0-2 в серии, трибуны горят вперед, хочется бежать вперед, выигрывать. Эмоциональный матч, «Металлург» – хорошая команда, много исполнителей, нужно залезть им под кожу.
Сейчас 0-3, нужно подумать, что мы еще можем сделать лучше, чтобы порадовать болельщиков.
– Осознанно сегодня взяли роль того, кто залезает под кожу?
– Да нет, я сегодня выходил, сказал себе, что буду играть с сердцем. Жаль, что не забили, но серия продолжается, бывало, что и из такого выбирались.
Сложно что-то говорить, голова остынет, тренерский штаб внесет коррективы, – сказал Широков.
И вот этим всем Металлург пугали в конце чемпионата, мол, там супергорячая команда на вас выходит в отличной форме.
В общем, обязательно закрывать серию в 4-ом матче, чтоб меньше вероятности было, чтоб кого-то покалечили.