Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
Бывший нападающий СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга не сможет пройти ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.
Вчера СКА оказался сильнее в домашнем матче (1:0) и сократил отставание в серии до одной победы (1:2).
– Я не считаю, что СКА сможет спасти серию. Это не потому, что ЦСКА гораздо сильнее, и не потому, что СКА плохо играет. Просто система ЦСКА не даст СКА свободы, они качественно отработают.
– Уволят ли Ларионова в этой серии?
– Это не ко мне вопрос, – сказал Сушинский.
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ЦСКА может затащить серию только в одном стиле: сушить игру. Если они сталкиваются с яростной атакой, план летит в тартарары
