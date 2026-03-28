Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»

Максим Сушинский: СКА не сможет спасти серию с ЦСКА.

Бывший нападающий СКА Максим Сушинский считает, что клуб из Санкт-Петербурга не сможет пройти ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Вчера СКА оказался сильнее в домашнем матче (1:0) и сократил отставание в серии до одной победы (1:2).

– Я не считаю, что СКА сможет спасти серию. Это не потому, что ЦСКА гораздо сильнее, и не потому, что СКА плохо играет. Просто система ЦСКА не даст СКА свободы, они качественно отработают.

– Уволят ли Ларионова в этой серии?

– Это не ко мне вопрос, – сказал Сушинский.

