  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»
2

Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»

Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел третий период.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу команды в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Сибирью» (3:1, 3-0).

– Было понятно, что в такой обстановке «Сибирь» изменит тактические действия. Очень хорошая игра. Третий период мы перетерпели, хоть я и не люблю это слово. Молодцы. Надо восстановиться и двигаться дальше. Сегодня «Сибирь» больше в давление шли, у нас на льду они в основном в откат играли.

– Не было ощущения, что все слишком гладко? В позапрошлый сезон серия с «Амуром» вам в каком‑то смысле помогла.

– Серия еще не закончена и о гладкости я бы не стал говорить. Возвращаясь в позапрошлый сезон: мы сами там наделали глупых ошибок. И сейчас мы стараемся их не повторять.

– Что с Даниилом Вовченко?

– У Вовченко есть повреждение. Оно не критическое, мы не форсируем. Он мог сыграть и в предыдущих двух матчах. Мы даем ему восстановиться. У нас есть, кем его заменить, – сказал Разин.

Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoДаниил Вовченко
logoСибирь
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
травмы
logoМатч ТВ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно закрывать серию в четвёртой встречи👍
Ответ Иван Буренков
Нужно закрывать серию в четвёртой встречи👍
Без вариантов!!!!🤝
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Разин об играх в Новосибирске: «Металлургу» ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин мог хет-трик делать сегодня»
26 марта, 17:58
Разин о провокациях игроков «Сибири»: «Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые»
26 марта, 17:31
Рекомендуем
Главные новости
Экс-тренер «Вашингтона» Лав об Овечкине: «Случается магия, когда шайба доходит до него. Один из лучших хоккеистов в истории, но что еще более важно – невероятный человек и отец»
9 минут назад
Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде
58 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва играет с «Динамо» Минск, «Спартак» – с «Локомотивом», «Сибирь» уступила «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»
59 минут назадLive
Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения
сегодня, 13:38Видео
Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
сегодня, 13:27
Депутат Свищев: «Овечкин – провайдер наших отношений с США и посол мира. Он в расцвете сил – может играть столько, сколько захочет»
сегодня, 13:09
«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
сегодня, 13:04
Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»
сегодня, 12:40
92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
сегодня, 12:14
Мостовой о стихах в честь Овечкина: «Буду еще придумывать к памятным моментам карьеры Саши. Идеи сделать сборник нет»
сегодня, 12:01Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Сибири» Широков о 0-3 в серии: «И из такого выбирались, бывало. Нужно залезть «Металлургу» под кожу»
20 минут назад
Максим Сушинский: «СКА не сможет спасти серию. Система ЦСКА не даст им свободы»
33 минуты назад
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
сегодня, 13:48
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Рекомендуем