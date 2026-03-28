Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»

Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел третий период.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал победу команды в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Сибирью » (3:1, 3-0).

– Было понятно, что в такой обстановке «Сибирь» изменит тактические действия. Очень хорошая игра. Третий период мы перетерпели, хоть я и не люблю это слово. Молодцы. Надо восстановиться и двигаться дальше. Сегодня «Сибирь» больше в давление шли, у нас на льду они в основном в откат играли.

– Не было ощущения, что все слишком гладко? В позапрошлый сезон серия с «Амуром» вам в каком‑то смысле помогла.

– Серия еще не закончена и о гладкости я бы не стал говорить. Возвращаясь в позапрошлый сезон: мы сами там наделали глупых ошибок. И сейчас мы стараемся их не повторять.

– Что с Даниилом Вовченко?

– У Вовченко есть повреждение. Оно не критическое, мы не форсируем. Он мог сыграть и в предыдущих двух матчах. Мы даем ему восстановиться. У нас есть, кем его заменить, – сказал Разин.

Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»