Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»

Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 с «Металлургом»: не могли понять, что сломалось.

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Металлургом » (1:3, 0-3).

– Хорошая боевая игра, не получилось забить второй гол, хотя были моменты при счете 1:1. Ребята молодцы, стараются, цепляемся за каждый шанс.

После двух игр анализировали и не могли понять, что сломалось. Растеряли эмоции после окончания чемпионата. Но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Постараемся вернуть серию, следующая игра будет боевая.

– Сегодня Бердин сыграл на уровне чуда?

– Отыграл на своем уровне. Нам забивать надо больше, с одной шайбой мы не выиграем, – сказал Люзенков.

