  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
6

Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).

– Хорошая боевая игра, не получилось забить второй гол, хотя были моменты при счете 1:1. Ребята молодцы, стараются, цепляемся за каждый шанс.

После двух игр анализировали и не могли понять, что сломалось. Растеряли эмоции после окончания чемпионата. Но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Постараемся вернуть серию, следующая игра будет боевая.

– Сегодня Бердин сыграл на уровне чуда?

– Отыграл на своем уровне. Нам забивать надо больше, с одной шайбой мы не выиграем, – сказал Люзенков.

Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoКХЛ
logoМихаил Бердин
logoМатч ТВ
logoЯрослав Люзенков
logoМеталлург Мг
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Магнитке играют одни симулянты!
И видно что полосатые играют за Магнитку! Судьи твари!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
