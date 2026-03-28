Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).
– Хорошая боевая игра, не получилось забить второй гол, хотя были моменты при счете 1:1. Ребята молодцы, стараются, цепляемся за каждый шанс.
После двух игр анализировали и не могли понять, что сломалось. Растеряли эмоции после окончания чемпионата. Но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Постараемся вернуть серию, следующая игра будет боевая.
– Сегодня Бердин сыграл на уровне чуда?
– Отыграл на своем уровне. Нам забивать надо больше, с одной шайбой мы не выиграем, – сказал Люзенков.
