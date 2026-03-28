  Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения
30

Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения

Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом».

Капитан «Сибири» Сергей Широков был удален на 5 минут за атаку в область головы и шеи в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).

Эпизод произошел в конце третьего периода. 40-летний форвард ударил Руслана Исхакова, который на тот момент находился без шайбы. Нападающий «Металлурга» упал на лед и несколько секунд находился без движения.

Отметим, что этот большой штраф стал вторым в матче для новосибирцев. Ранее Энди Андреофф был наказан за удар коленом Михаила Федорова.

«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Пенсионер совсем сдурел.
Пенсионер совсем сдурел.
🤝🤝🤝
40 лет, а ума так и нет...
Я не понимаю,он еще ездил три-четыре минуты спорил со всеми.Там явный удар в голову,Исхаков уже без шайбы был,а Широков как ехал бить,так и не останавливался

Всегда уважал его,а тут просто цирк какой то от него
Я не понимаю,он еще ездил три-четыре минуты спорил со всеми.Там явный удар в голову,Исхаков уже без шайбы был,а Широков как ехал бить,так и не останавливался Всегда уважал его,а тут просто цирк какой то от него
А и говорю , уехал бы в бокс и всё ...
нет он ещё и картину гнал....
Некрасиво смотрится конечно, ему в карму минус.......
Я не понимаю,он еще ездил три-четыре минуты спорил со всеми.Там явный удар в голову,Исхаков уже без шайбы был,а Широков как ехал бить,так и не останавливался Всегда уважал его,а тут просто цирк какой то от него
У него есть такая черта, под конец матча грязь разводить. И в Авто так было
Сергей похоже закончил карьеру, вот такой игрой
Широков - мерзкое позорище. Балерина и грубиян.
Если Исхаков потерял сознание, то как-то он очень быстро пришел в себя и встал. Обычно под руки с двух сторон партнеры увозят.
Конечно, не оправдываю тупой поступок Широкова, но Исхаков и так маленький - зачем ещё наклонять голову было, когда на тебя соперник летит. Себя то тоже надо беречь, уж не думаю, что он подставиться так хотел..
Реакция от СДК и судей будет? Или как сосисочные, нужно письмо от ветеранов СПБ🤣
Видимо все быдланы у кого фамилия Широков
Видимо все быдланы у кого фамилия Широков
И ты среди них
И ты среди них
это чо щас было а?
«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
сегодня, 13:04
сегодня, 13:04
Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку
сегодня, 11:15
сегодня, 11:15Видео
Разин о 3:1 с «Сибирью»: «Металлург» перетерпел 3-й период, хоть я и не люблю это слово. Очень хорошая игра»
7 минут назад
7 минут назад
Дубль Рашевского принес «Авангарду» победу над «Нефтехимиком». Омичи отыгрались с 0:1 в 3-м периоде
19 минут назад
19 минут назад
Кубок Гагарина. «Динамо» Москва играет с «Динамо» Минск, «Спартак» – с «Локомотивом», «Сибирь» уступила «Металлургу», «Авангард» победил «Нефтехимик»
20 минут назадLive
Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
54 минуты назад
Депутат Свищев: «Овечкин – провайдер наших отношений с США и посол мира. Он в расцвете сил – может играть столько, сколько захочет»
сегодня, 13:09
«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
сегодня, 13:04
Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»
сегодня, 12:40
92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
сегодня, 12:14
Мостовой о стихах в честь Овечкина: «Буду еще придумывать к памятным моментам карьеры Саши. Идеи сделать сборник нет»
сегодня, 12:01Видео
Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от «Вашингтона», думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»
сегодня, 11:28
Тренер «Сибири» Люзенков о 0-3 в серии с «Металлургом»: «После двух игр не могли понять, что сломалось, но сегодня ребят не в чем упрекнуть. Следующая игра будет боевая»
33 минуты назад
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
