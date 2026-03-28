Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения
Капитан «Сибири» Сергей Широков был удален на 5 минут за атаку в область головы и шеи в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (1:3, 0-3).
Эпизод произошел в конце третьего периода. 40-летний форвард ударил Руслана Исхакова, который на тот момент находился без шайбы. Нападающий «Металлурга» упал на лед и несколько секунд находился без движения.
Отметим, что этот большой штраф стал вторым в матче для новосибирцев. Ранее Энди Андреофф был наказан за удар коленом Михаила Федорова.
«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Всегда уважал его,а тут просто цирк какой то от него
нет он ещё и картину гнал....
Некрасиво смотрится конечно, ему в карму минус.......