Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом». Форвард магнитогорцев несколько секунд лежал без движения

Широков ударил Исхакова локтем в голову в матче «Сибири» с «Металлургом».

Капитан «Сибири » Сергей Широков был удален на 5 минут за атаку в область головы и шеи в третьем матче серии Кубка Гагарина с «Металлургом » (1:3, 0-3).

Эпизод произошел в конце третьего периода. 40-летний форвард ударил Руслана Исхакова , который на тот момент находился без шайбы. Нападающий «Металлурга» упал на лед и несколько секунд находился без движения.

Отметим, что этот большой штраф стал вторым в матче для новосибирцев. Ранее Энди Андреофф был наказан за удар коленом Михаила Федорова.

«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол