Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
Бывший тренер ЦСКА и «Красной Армии» из Olimpbet МХЛ Вячеслав Буцаев рассказал Спортсу’’ о проблемах Никиты Кучерова с плечом во время игры за московский клуб.
Нападающий «Тампы» выступал за армейцев в МХЛ и КХЛ с 2009 по 2012 год. Все это время Буцаев работал в системе клуба.
«Я знал, что у него были проблемы с плечом, и что ранее была операция. Врачи предупреждали об этом. Но, возможно, операция или последующая реабилитация прошли не совсем так, как нужно. В любом случае плечо его беспокоило.
Когда начались переговоры о его отъезде в Северную Америку, одной из задач для клуба НХЛ было как раз полностью вылечить его и восстановить после этой травмы. Насколько я помню, позже у него возникли проблемы и со вторым плечом», – сказал Буцаев.
Позднее Кучеров говорил, что в ЦСКА не верили в серьезность повреждения и отказались оплачивать лечение. Операцию он сделал уже будучи игроком «Тампы».
