  Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»

Бывший тренер ЦСКА и «Красной Армии» из Olimpbet МХЛ Вячеслав Буцаев рассказал Спортсу’’ о проблемах Никиты Кучерова с плечом во время игры за московский клуб.

Нападающий «Тампы» выступал за армейцев в МХЛ и КХЛ с 2009 по 2012 год. Все это время Буцаев работал в системе клуба.

«Я знал, что у него были проблемы с плечом, и что ранее была операция. Врачи предупреждали об этом. Но, возможно, операция или последующая реабилитация прошли не совсем так, как нужно. В любом случае плечо его беспокоило.

Когда начались переговоры о его отъезде в Северную Америку, одной из задач для клуба НХЛ было как раз полностью вылечить его и восстановить после этой травмы. Насколько я помню, позже у него возникли проблемы и со вторым плечом», – сказал Буцаев.

Позднее Кучеров говорил, что в ЦСКА не верили в серьезность повреждения и отказались оплачивать лечение. Операцию он сделал уже будучи игроком «Тампы».

Почему Кучеров не стал звездой КХЛ? Изучили его карьеру в ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Кучеров говорил, что над ним смеялись в клубе, когда он решил уехать в Северную Америку. Пора вспомнить классика - А сейчас Что не смеетесь? Не смешно?("c")
Проблемы были не у Кучерова, проблемы были и остаются у клуба
Соломы накидал, типа ЦСКА не при делах, ну, ну. Зачем Никите врать? Если обосрались с одним из лучших игроков в мире, так просто молчите. Нет, это же цска. Один из самых ублюдских клубов в России и СССР.
знаю что такое травма плеча... с этим живу 3 года, причём два плеча вывих, смещение, даже резкий выпад руки, даёт заново вывих, потом по привычки хирург вставляет, как только не лечил, а ему здоровья
Просто не поверили в Никиту.Хорошо ,что уехал.Сколько таких талантов КХЛ похоронило.
Ну а могло быть иначе? Разве мог он признаться, что они чуть не угробили карьеру лучшего (одного из 2) хоккеиста мира.
С давних пор довольно-таки говнистый клуб, получается.
Материалы по теме
Немчинов о Кучерове в ЦСКА: «Они с Гусевым выделялись по мышлению, технике и чтению игры. Никита во многом сделал себя сам – было видно, что он хочет в НХЛ»
сегодня, 10:43
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
25 марта, 11:59
