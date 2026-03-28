Депутат Свищев: Овечкин – провайдер наших отношений с США и посол мира.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил игру Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах при полезности «минус 1» и 17:30 в среднем на льду.

«Овечкин – такая машина, которая может играть ровно столько, сколько захочет. Конечно, по спортивным меркам он уже не молод, но уверяю вас, что он еще в самом расцвете сил!

Все зависит от него самого. У него прекрасная форма. Надеюсь, что он все же побьет этот рекорд Гретцки (по голам в НХЛ с учетом плей-офф – Спортс’‘). Он в шаге от этого события.

Для нас Александр – это посол мира. Он как провайдер наших отношений с США», – сказал Свищев .

