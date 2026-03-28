  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»
51

Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»

Тренер «Шанхая» Лав: удивило, насколько еда в России здоровая и вкусная.

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав оценил качество еды в России.

Канадский специалист возглавил клуб в январе 2026 года. «Шанхай» проводит домашние матчи в Санкт‑Петербурге.

– Какие самые удивительные события произошли за это время в России?

– То, насколько здоровая и вкусная еда по сравнению с Северной Америкой. Моя жена приехала сюда несколько недель назад. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне. Очень гостеприимно к нам относятся, что очень важно. Это очень хорошее место для жизни. Нам здесь очень нравится. И пиво очень вкусное.

– Как вам живется в городе, где нет солнца?

– Я 20 лет прожил в Сиэтле. В принципе то же самое. Санкт‑Петербург – очень классный город для жизни.

– Будете проводить отпуск здесь или улетите?

– Вернемся домой чуть‑чуть перегрузиться и будем работать по комплектованию состава, – сказал Лав.

Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМитч Лав
logoМатч ТВ
logoКХЛ
Питание
logoШанхай Дрэгонс
светская хроника
еда
алкоголь и спорт
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Уровень жизни высокий у кого? У тренеров с зарплатой в несколько десятков миллионов рублей в год??
Ответ Рубин2003
Уровень жизни высокий у кого? У тренеров с зарплатой в несколько десятков миллионов рублей в год??
Кто платит НДФЛ от 18%
Поднимите руки, кто на высшем уровне.
Как же многим комментирующим не нравится, когда говорят о преимуществах проживания в России )) Даже когда российские хоккеисты говорят о том же самом, всё врут)
Ответ Маша Шукшина
Как же многим комментирующим не нравится, когда говорят о преимуществах проживания в России )) Даже когда российские хоккеисты говорят о том же самом, всё врут)
Долларовым миллионерам прекрасно и примерно одинаково живется и в штатах, и у нас, и в условном Узбекистане.
Ответ Маша Шукшина
Как же многим комментирующим не нравится, когда говорят о преимуществах проживания в России )) Даже когда российские хоккеисты говорят о том же самом, всё врут)
ну естественно, что при равно зарплате жить лучше в РФ, чем в США
Сейчас соевички расскажут, как Лав неправ 😂
Ну, он с Сиетла приехал. Это считай как гигантское питерское мурино.
Хуже только портланд
Ответ World World_1116782651
Так и есть.
Уровень жизни на высшем уровне?
Ответ Marky777
Уровень жизни на высшем уровне?
Да, когда столкнетесь с европейской банковской системой, медициной в Северной Америке, всякой страховой и прочими - тогда поймёте, что эти услуги в России на высшем уровне. Только не в качестве туриста, а полноправного жителя.
Чего говорить, приятно такое читать, даже очень. Вот действительно вполне можно сделать из страны туристическую мекку. Была бы поличитеческая воля. Китайские друзья и развитие нескольких городов в части туризма - это хорошо, но недостаточно.
Уровень жизни, люди – все на высшем уровне.
Это он ещё в Воркуте не был...
Ответ vlad-spb1
Это он ещё в Воркуте не был...
Так и Вы в Америке не были. А вот он приехал, сравнил и высказал своё мнение
Ответ vlad-spb1
Уровень жизни, люди – все на высшем уровне. Это он ещё в Воркуте не был...
Так там такой город, что можно приехать туда - и бесплатно заселиться в любую из понравившихся пустующих квартир, которых полно.
Вот Лав удивится, узнай он подобное.
> Как вам живется в городе, где нет солнца
Этот дебил, задающий такие вопросы, голову вверх поднимать пробовал, или живет стериотипами?
Ответ Alex Slobodskikh
> Как вам живется в городе, где нет солнца Этот дебил, задающий такие вопросы, голову вверх поднимать пробовал, или живет стериотипами?
Мои друзья из Питера постоянно жалуются на то, что там всего 20 солнечных дней в году. Причем это говорят как переехавшие туда, так и коренные жители. Наверное, дело не в стереотипах)
Ответ memphis
Мои друзья из Питера постоянно жалуются на то, что там всего 20 солнечных дней в году. Причем это говорят как переехавшие туда, так и коренные жители. Наверное, дело не в стереотипах)
Весь март солнце долбит и температура каждый день по +10-12.Какие 20 дней?Чушь это все.Зимой этой правда непривычно холодно было,но весна очень резко пришла и температура очень радует
Одни и те же сидят в Инете и думаю, что им по утрам килограмм денег будут приносить...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»
сегодня, 10:55
Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»
18 марта, 21:58
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
16 марта, 09:42
Рекомендуем
Главные новости
Вячеслав Буцаев о травме плеча у Кучерова в ЦСКА: «Операция или реабилитация прошли не так, как нужно. Позже возникли проблемы и со вторым плечом»
9 минут назад
Депутат Свищев: «Овечкин – провайдер наших отношений с США и посол мира. Он в расцвете сил – может играть столько, сколько захочет»
27 минут назад
«Металлург» обыграл «Сибирь» (3:1) и повел 3-0 в первом раунде Кубка Гагарина. Барак забил победный гол
32 минуты назад
Кубок Гагарина. «Авангард» играет с «Нефтехимиком», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск, «Спартак» встретится с «Локомотивом», «Сибирь» уступила «Металлургу»
33 минуты назадLive
92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
сегодня, 12:14
Мостовой о стихах в честь Овечкина: «Буду еще придумывать к памятным моментам карьеры Саши. Идеи сделать сборник нет»
сегодня, 12:01Видео
Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от «Вашингтона», думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»
сегодня, 11:28
Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку
сегодня, 11:15Видео
Федоров о финале ОИ: «Сумасшедшая энергетика, играли лучшие хоккеисты мира. Думал, что Канада победит, но они не использовали моменты – это был вечер США»
сегодня, 11:05
Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»
сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»
сегодня, 12:26
Генменеджер «Амура» о Лихачеве: «Права на него у «Локомотива». Мы очень заинтересованы, но другие клубы тоже на него нацелены»
сегодня, 11:47
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе
сегодня, 03:40
Рекомендуем