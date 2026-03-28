Тренер «Шанхая» Лав о том, что его удивило в России: «Насколько еда здоровая и вкусная по сравнению с Северной Америкой. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне»
Главный тренер «Шанхая» Митч Лав оценил качество еды в России.
Канадский специалист возглавил клуб в январе 2026 года. «Шанхай» проводит домашние матчи в Санкт‑Петербурге.
– Какие самые удивительные события произошли за это время в России?
– То, насколько здоровая и вкусная еда по сравнению с Северной Америкой. Моя жена приехала сюда несколько недель назад. Уровень жизни, люди – все на высшем уровне. Очень гостеприимно к нам относятся, что очень важно. Это очень хорошее место для жизни. Нам здесь очень нравится. И пиво очень вкусное.
– Как вам живется в городе, где нет солнца?
– Я 20 лет прожил в Сиэтле. В принципе то же самое. Санкт‑Петербург – очень классный город для жизни.
– Будете проводить отпуск здесь или улетите?
– Вернемся домой чуть‑чуть перегрузиться и будем работать по комплектованию состава, – сказал Лав.
Хуже только портланд
Это он ещё в Воркуте не был...
Вот Лав удивится, узнай он подобное.
Этот дебил, задающий такие вопросы, голову вверх поднимать пробовал, или живет стериотипами?