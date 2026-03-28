  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
0

Форвард СКА Хайруллин об 1:0 с ЦСКА: «В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Стараемся гнуть свою линию»

Нападающий СКА Марат Хайруллин подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, 1-2).

– На что обратили особое внимание после двух поражений в Москве?

– В Москве мы тоже играли достойно, но удалось подтянуть важные детали. Действовали в привычном темпе, с полной отдачей. Отдельное спасибо нашим фанатам – за все четыре года, что я здесь, это была, пожалуй, самая громкая поддержка. Очень приятно играть в такой атмосфере.

– Правильно будет сказать, что вы полностью подстроились под стиль соперника к третьей игре, или продолжали гнуть свою линию, не видоизменяя тактику?

– Мы стараемся гнуть свою линию и навязывать свою игру, больше контролируя шайбу. ЦСКА хорошо действует в обороне, у соперника организованное построение и грамотные действия в своей зоне. Тем не менее, мы стремились играть более активно и держать инициативу в атаке, что в конечном итоге принесло свои плоды.

– Если обобщить, что в общем не получилось в первых двух матчах?

– В той игре нам немного не хватило концентрации, мы не дотерпели до конца, хотя вели в счете. Это тоже опыт. В целом, мы старались придерживаться того же игрового плана, что и ранее, но точечно подправили некоторые нюансы, и результат сразу же улучшился.

– Что нужно забрать с собой в следующую игру, чтобы повторить этот успех?

– Позитивный настрой и удачу, – сказал Хайруллин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМарат Хайруллин
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoЦСКА
болельщики
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
