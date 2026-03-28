Мостовой о стихах в честь Овечкина: «Буду еще придумывать к памятным моментам карьеры Саши. Идеи сделать сборник нет»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал свои стихотворения, посвященные достижениям Александра Овечкина в НХЛ.
Мостовой публиковал четверостишия, когда капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, а также после 1000-й шайбы с учетом плей-офф.
«Видел, что Саша оформил хет-трик недавно, «Вашингтон» может как попасть, так и не попасть в плей-офф, но это все уходит на второй план, когда Саша бьет рекорд за рекордом. Это фантастика, он уже побил вечный рекорд, сейчас приближается к еще одному рекорду.
Идеи сделать сборник стихотворений нет, все-таки Саше были посвящены такие небольшие четверостишия. Конечно, еще буду придумывать. Но к памятным моментам карьеры Саши.
Если приедет летом, то, конечно, сыграем в хоккей с Сашей. В том году как раз играли. Ждем его здесь, в Москве», – сказал Мостовой.
Мостовой о стихах: «Бывает, что пишу такое, например: «И снова шумят стадионы, и снова фанаты гудят, и снова игру Мостового они увидеть хотят». Но это же просто несколько предложений»
Гаврила Путина любил...
Но Мостовой опередил
Гаврила плачет потихоньку
А Мостовой опять запил
Из сборника стихов Ляписа-Трубецкого
Это естественно, такое никто не напечатает. Если дома самому на принтере))