  • Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от «Вашингтона», думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»
Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от «Вашингтона», думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»

Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: у него открытый чек от «Вашингтона».

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Действующий контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026-го. Ему осталось забросить 13 шайб, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф – 1003 против 1016.

– Как в Северной Америке восприняли тысячный гол капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в карьере – и его хет-трик в ворота «Юты»?

– Это НХЛ, здесь красивые истории никогда не бросают, а, наоборот, раскручивают и даже перекручивают.

Александр побил регулярный рекорд Уэйна Гретцки, ему тут же предложили рекорд суммарный – чемпионат плюс плей-офф. Суперажиотажа, может, и нет, но интерес очень высокий. И в Вашингтоне, и в Канаде, и в целом по НХЛ. Будьте уверены, оставшиеся 13 шайб здесь будут разбирать по косточкам.

– Много разговоров о том, продолжится ли гонка за Гретцки и продлит ли Овечкин свой контракт с «Вашингтоном». Что скажете?

– Современный «Вашингтон» – очень сильная организация с эффективным менеджментом, можно сказать, она росла вместе с Овечкиным.

Думаю, менеджмент «Кэпиталс» прекрасно понимает огромную роль своего капитана. Величайший рекорд Овечкина – 926 шайб в чемпионатах, в обозримом будущем никто к нему даже не приблизится. Этот рекорд поднял не только его автора, но и саму организацию. Его роль невозможно переоценить, в том числе для раскрутки клуба, его бизнеса. Теперь будут раскручивать гонку за суммарными 1016 голами.

НХЛ – это большая, историческая шестерка клубов, плюс «Филадельфия» и «Вашингтон», благодаря Овечкину. Поэтому, думаю, у Александра, скажем так, открытый чек от организации. Все зависит от его желания и здоровья.

– Ваш прогноз на развитие ситуации?

– Это вопрос к Александру, его семье. На мой взгляд, ничто не мешает Овечкину провести еще один сезон в «Вашингтоне» и оформить еще одно достижение – если не на века, то на десятилетия, – сказал Кравчук.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
