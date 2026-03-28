Федоров о финале ОИ: «Сумасшедшая энергетика, играли лучшие хоккеисты мира. Думал, что Канада победит, но они не использовали моменты – это был вечер США»

Федоров о финале ОИ: сумасшедшая энергетика, играли лучшие хоккеисты мира.

Трехкратный чемпион мира Сергей Федоров поделился мнением о финале Олимпиады-2026. В решающем матче сборная США оказалась сильнее Канады в овертайме (2:1 ОТ).

– Вы считаете олимпийский финал США – Канада пиком хоккейного искусства?

– Это точно сумасшедшая энергетика. Играли лучшие хоккеисты мира на данный момент – что с американской, что с канадской стороны. Как я говорил своим друзьям, думал, что Канада победит.

Мы все видели, сколько моментов было у этой сборной. Но они оказались не использованы, вратарь удачно сыграл. Особенно когда Коннор Хеллибак вытаскивал шайбу из пустых ворот.

Это один из показателей, что это был вечер американской сборной вместе с вратарем. Но я рад, что братья Хьюзы сделали свое дело, – сказал Федоров.

Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»