Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»

Тренер «Шанхая» Лав: КХЛ больше похожа на АХЛ.

Канадский специалист возглавил клуб по ходу прошлого сезона, когда пост покинул Жерар Галлан из-за проблем со здоровьем.

– Было сказано, что Жерар Галлан недооценил КХЛ. Что вы думаете о лиге?

– У меня не было ожиданий [перед переездом]. Поговорил с людьми, у которых был опыт в КХЛ. Пока не испытаешь на себе, не поймешь, что это такое. У меня был опыт в различных лигах: в юниорских, АХЛ, НХЛ. Если сравнивать КХЛ с теми лигами, в которых я работал – не хочу, чтобы это звучало неуважительно – КХЛ больше похожа на АХЛ.

Здесь на очень высоком уровне навыки игроков, скорости, все со спортивной точки зрения на очень высоком уровне. Если говорить про тренировочный процесс, вопрос мотивации, то здесь этому нужно уделить больше внимания, – сказал Лав.

Лав об игре «Шанхая»: «Не хватает самоотдачи, людей, которым не все равно. У меня есть задача на следующий сезон – готовить хоккеистов. У них должно быть желание развиваться»