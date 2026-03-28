  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Немчинов о Кучерове в ЦСКА: «Они с Гусевым выделялись по мышлению, технике и чтению игры. Никита во многом сделал себя сам – было видно, что он хочет в НХЛ»
1

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов рассказал Спортсу’’ о том, каким был Никита Кучеров во время игры за московский клуб.

Нападающий «Тампы» провел за основной состав армейцев 27 матчей с 2011 по 2012 год и набрал 6 (1+5) очков. Немчинов возглавлял ЦСКА с 2009 по 2011 год.

«Когда я его впервые увидел, подумал, что растет настоящий игрок. Уже тогда было видно, что у него есть особое понимание хоккея. Они с Никитой Гусевым выделялись среди сверстников – по мышлению, по технике, по тому, как читали игру.

Он уже тогда отличался пониманием игры и видением площадки. Невероятно трудолюбивый и очень талантливый. Они с Гусевым всегда играли в одной тройке и заметно выделялись среди ребят своего возраста. Иногда складывалось ощущение, что вдвоем могут обыграть всю команду. И у Кучерова с юности была четкая цель – стать лучшим.

Никогда не видел его равнодушным на льду. Такие выводы могут делать только люди, которые его плохо знают. Когда понимаешь, какой он человек и какой у него характер, даже мыслей таких не возникает. Никита никогда не любил проигрывать, не хотел уступать и всегда бился до конца.

Было видно, что он очень хочет играть в НХЛ и готов для этого работать. Он во многом сделал себя сам. И то, что сегодня он входит в число лучших игроков современности – это уже факт», – сказал Немчинов.

Почему Кучеров не стал звездой КХЛ? Изучили его карьеру в ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoНикита Гусев
logoЦСКА
logoСергей Немчинов
logoНХЛ
logoНикита Кучеров
logoТампа-Бэй
logoКХЛ
logoСпортс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Выделялся по мышлению, технике, но мы дали ему сыграть 27 игр, а потом кинули с травмой.

Тут вина Немчинова только в первом, но такие дифирамбы при очевидной вине всего штаба ЦСКА… Выглядит натянуто
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Вячеслав Фетисов: «Кучеров красиво играет в советский хоккей, выдающийся игрок. Рад, что мы сумели заметить Никиту и взять в «Красную Армию», когда я был президентом ЦСКА»
25 марта, 11:59
Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
19 марта, 11:57
Дмитрий Губерниев: «Величие Овечкина понятно, это символ. А если брать игровые кондиции, Кучеров – наша главная звезда. Один из лучших крайних нападающих всех времен, он редкий умница»
12 марта, 12:41
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»
3 минуты назад
Кубок Гагарина. «Сибирь» принимает «Металлург», «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск, «Спартак» встретится с «Локомотивом»
28 минут назадLive
Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»
40 минут назад
Генменеджер «Шанхая» о Галлане: «Он недооценил КХЛ и переоценил себя. Мы были без предсезонки, тренер не сделал на это поправки»
сегодня, 09:54
Капризов об игре Кучерова: «Кажется, что у него все медленно, хотя это вообще не медленно. Мы постоянно общаемся о хоккее»
сегодня, 09:42
Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»
сегодня, 09:18
Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»
сегодня, 09:08
НХЛ. «Айлендерс» примут «Флориду», «Тампа» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» против «Далласа», «Вашингтон» в гостях у «Вегаса»
сегодня, 07:50
Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Я его не заставлял, но говорил, что там мужики растут. Мне блатные и мажоры не нравились и не нравятся»
сегодня, 06:55
Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»
сегодня, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
30 минут назад
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе
сегодня, 03:40
23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге
сегодня, 03:10
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
сегодня, 02:34
Рекомендуем