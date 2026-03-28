Немчинов о Кучерове в ЦСКА: «Они с Гусевым выделялись по мышлению, технике и чтению игры. Никита во многом сделал себя сам – было видно, что он хочет в НХЛ»

Немчинов о Кучерове: он сделал себя сам.

Бывший главный тренер ЦСКА Сергей Немчинов рассказал Спортсу’’ о том, каким был Никита Кучеров во время игры за московский клуб.

Нападающий «Тампы » провел за основной состав армейцев 27 матчей с 2011 по 2012 год и набрал 6 (1+5) очков. Немчинов возглавлял ЦСКА с 2009 по 2011 год.

«Когда я его впервые увидел, подумал, что растет настоящий игрок. Уже тогда было видно, что у него есть особое понимание хоккея. Они с Никитой Гусевым выделялись среди сверстников – по мышлению, по технике, по тому, как читали игру.

Он уже тогда отличался пониманием игры и видением площадки. Невероятно трудолюбивый и очень талантливый. Они с Гусевым всегда играли в одной тройке и заметно выделялись среди ребят своего возраста. Иногда складывалось ощущение, что вдвоем могут обыграть всю команду. И у Кучерова с юности была четкая цель – стать лучшим.

Никогда не видел его равнодушным на льду. Такие выводы могут делать только люди, которые его плохо знают. Когда понимаешь, какой он человек и какой у него характер, даже мыслей таких не возникает. Никита никогда не любил проигрывать, не хотел уступать и всегда бился до конца.

Было видно, что он очень хочет играть в НХЛ и готов для этого работать. Он во многом сделал себя сам. И то, что сегодня он входит в число лучших игроков современности – это уже факт», – сказал Немчинов .

