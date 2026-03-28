Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»

Форвард СКА Недопекин о Ларионове: креатив в атаке приветствуется.

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением о работе под руководством Игоря Ларионова .

«Когда узнал о назначении в СКА Игоря Ларионова, то обрадовался – молодому игроку, который только заходит в топ-клуб, хочется играть в хоккей посвободнее.

Есть примеры, где в команде – системная оборона, игрокам нельзя обыгрывать и импровизировать: можно только забрасывать и бежать вперед. Для развития молодого игрока это плохо.

А в СКА креатив в атаке только приветствуется, и это редкость, поэтому приятно. Плюс нет такого, что прибивают из-за ошибок – ни на лавке, ни эмоционально. Тренеры больше смотрят на содержание твоей игры, а единичные ошибки случаются у всех», – сказал Недопекин.

В этом сезоне форвард набрал 7 (3+4) очков в 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ при 10:32 в среднем на льду.

Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина. СКА победил ЦСКА (1:0) в 3-м матче серии