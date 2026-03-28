  Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»

Нападающий СКА Никита Недопекин поделился мнением о работе под руководством Игоря Ларионова.

«Когда узнал о назначении в СКА Игоря Ларионова, то обрадовался – молодому игроку, который только заходит в топ-клуб, хочется играть в хоккей посвободнее.

Есть примеры, где в команде – системная оборона, игрокам нельзя обыгрывать и импровизировать: можно только забрасывать и бежать вперед. Для развития молодого игрока это плохо.

А в СКА креатив в атаке только приветствуется, и это редкость, поэтому приятно. Плюс нет такого, что прибивают из-за ошибок – ни на лавке, ни эмоционально. Тренеры больше смотрят на содержание твоей игры, а единичные ошибки случаются у всех», – сказал Недопекин.

В этом сезоне форвард набрал 7 (3+4) очков в 50 матчах FONBET чемпионата КХЛ при 10:32 в среднем на льду.

Ларионов прервал серию из 10 поражений подряд в Кубке Гагарина. СКА победил ЦСКА (1:0) в 3-м матче серии

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
1 комментарий
(3+4) очков в 50 матчах- не особо и креативно то
Материалы по теме
Недопекин про ОИ-2026: «Наблюдал за тройкой Макдэвид – Маккиннон – Селебрини. Поразила невероятная скорость. СКА, «Металлург» и «Северсталь» играют на высоких скоростях»
15 марта, 20:17
Недопекин о фильмах: «Я фанат «Темного рыцаря» Нолана. Это не просто фильм про супергеройство, из него можно почерпнуть многое. К такому же кино относится «Кунг-фу Панда»
15 марта, 17:29
Недопекин о том, чем славится Дагестан: «Горы, реки, каньоны. Вождение. Это можно заметить уже в такси из аэропорта, когда твоя жизнь висит на волоске. Просто сумасшествие»
15 марта, 12:57
Рекомендуем
Главные новости
Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку
8 минут назадВидео
Федоров о финале ОИ: «Сумасшедшая энергетика, играли лучшие хоккеисты мира. Думал, что Канада победит, но они не использовали моменты – это был вечер США»
18 минут назад
Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»
28 минут назад
Немчинов о Кучерове в ЦСКА: «Они с Гусевым выделялись по мышлению, технике и чтению игры. Никита во многом сделал себя сам – было видно, что он хочет в НХЛ»
40 минут назад
Кубок Гагарина. «Сибирь» принимает «Металлург», «Авангард» сыграет с «Нефтехимиком», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск, «Спартак» встретится с «Локомотивом»
53 минуты назадLive
Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»
сегодня, 10:18
Генменеджер «Шанхая» о Галлане: «Он недооценил КХЛ и переоценил себя. Мы были без предсезонки, тренер не сделал на это поправки»
сегодня, 09:54
Капризов об игре Кучерова: «Кажется, что у него все медленно, хотя это вообще не медленно. Мы постоянно общаемся о хоккее»
сегодня, 09:42
Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»
сегодня, 09:18
Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»
сегодня, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе
сегодня, 03:40
23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге
сегодня, 03:10
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
сегодня, 02:34
Никитин про 0:1 от СКА: «ЦСКА мало напрягал оборону. Незачем давать квалифицированной команде лишнее пространство»
сегодня, 00:59
