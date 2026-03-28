Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»

Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: надеюсь, он обойдет Гретцки.

Братья Ткачаки на подкасте Wingmen обсудили 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Брэди Ткачак : Восьмой номер снова это сделал. Тысяча голов – это безумный результат. Ты вообще можешь представить, сколько это? Тысяча празднований.

Мэттью Ткачак : Я вот, например, не природный снайпер, Брэди. Думаю, я и с учетом тренировок тысячу не забил за всю карьеру. А он делает это в лучшей лиге мира.

Брэди Ткачак : Он играет в лучшей лиге мира и такой: «Да, я просто забью 1000 голов». Это безумие.

Мэттью Ткачак : Поздравляю Овечкина с 1000 голов в НХЛ. Ему нужно еще около 15 шайб (14 – Спортс’‘), чтобы обойти Гретцки по голам с учетом плей-офф. Надеюсь, у него получится. Я бы хотел это увидеть. Это еще один невероятный рекорд, который он может побить.

Брэди Ткачак : Было очень весело следить за погоней в прошлом году: все этого хотели.

Мэттью Ткачак : Не помню точно, где я был – в Чикаго или где-то на выезде на Западе, – но в день игры «Вашингтона » с «Айлендерс» я пожертвовал дневным сном, чтобы посмотреть ее.

Я такой: «Ну давай, пожалуйста, забей, раз уж я пожертвовал выносливостью на вечернюю игру». И он сделал это. Это было очень круто.

Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»