  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»
8

Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»

Братья Ткачаки на подкасте Wingmen обсудили 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона» стал вторым хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

Брэди Ткачак: Восьмой номер снова это сделал. Тысяча голов – это безумный результат. Ты вообще можешь представить, сколько это? Тысяча празднований.

Мэттью Ткачак: Я вот, например, не природный снайпер, Брэди. Думаю, я и с учетом тренировок тысячу не забил за всю карьеру. А он делает это в лучшей лиге мира.

Брэди Ткачак: Он играет в лучшей лиге мира и такой: «Да, я просто забью 1000 голов». Это безумие.

Мэттью Ткачак: Поздравляю Овечкина с 1000 голов в НХЛ. Ему нужно еще около 15 шайб (14 – Спортс’‘), чтобы обойти Гретцки по голам с учетом плей-офф. Надеюсь, у него получится. Я бы хотел это увидеть. Это еще один невероятный рекорд, который он может побить.

Брэди Ткачак: Было очень весело следить за погоней в прошлом году: все этого хотели.

Мэттью Ткачак: Не помню точно, где я был – в Чикаго или где-то на выезде на Западе, – но в день игры «Вашингтона» с «Айлендерс» я пожертвовал дневным сном, чтобы посмотреть ее.

Я такой: «Ну давай, пожалуйста, забей, раз уж я пожертвовал выносливостью на вечернюю игру». И он сделал это. Это было очень круто.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Wingmenpod
logoБрэди Ткачак
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoУэйн Гретцки
logoФлорида
logoОттава
logoНХЛ
logoМэттью Ткачак
logoПодкасты
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Двукратный обладатель кубка Стэнли 🏆и олимпийский чемпион, его брат - еще один олимпийский чемпион восхищаются Сашей м говорят о его величии в самой лучшей хоккейной лиге мира.
В это же время хейтеры и поклонники шмурнова: "бесполезный старый в пустые ворота пулялка", "тащит команду на дно", "уезжай в динамо, не позорься на старости лет"
Ответ alex072
Мало того, там все им восхищаются, но в своей стране он имеет массу хейтеров. Что не так с нашей страной? Наоборот, все должны гордится, что наш русский парень уже лучший снайпер всех времен, и вот вот станет вообще лучщим на все времена. Но нет, гниль и зависть гложет этих людей. Они готовы восхищаться любым иностранцем, но не своим.
Ответ alex072
Не замечаешь в своем рассуждении логическую ошибку? Нет, конечно же нет, чего это я )
Пожалуй самая интересная хоккейная династия на данный момент.папа был огонь
.братья тоже
Халлы тоже рядом. Но там один сын
Михалыч, продлевайся! Наши смотрят НХЛ ради тебя и Куча!) а хейтерки из степей и укры пусть идут лесом аж до самого биробиджана
Ответ Товарищ Бразаускас
Ну и нафиг они там нужны в Биробиджане?
Ответ Товарищ Бразаускас
Пожалей Биробиджан и его жителей...
Ещё сезон! Все хотят этого.

Дай бог здоровья.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Айкел о том, что Ткачаки живут в одной комнате на ОИ: «Если услышим, как кто-то пробивает стену посреди ночи, будем знать, где это происходит»
8 февраля, 21:20
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
7 февраля, 18:30
