Генменеджер «Шанхая» о Галлане: «Он недооценил КХЛ и переоценил себя. Мы были без предсезонки, тренер не сделал на это поправки»

Генменеджер «Шанхая» о Галлане: недооценил КХЛ и переоценил себя.

Генеральный менеджер «Шанхая » Игорь Варицкий заявил, что Жерар Галлан недооценил КХЛ.

Канадский тренер возглавил клуб в августе, однако в январе покинул пост из‑за проблем со здоровьем.

– Что хотели видеть на входе при строительстве команды? Что удалось, а что – нет?

– Сезон получился неоднозначный и непростой. Пришлось работать в цейтноте комплектования команды, переговоры с тренерским штабом, переезд в Санкт‑Петербург. Задача была собрать боеспособный коллектив и минимум выйти плей‑офф. Все для этого было. Поначалу складывалось все неплохо, но потом произошел сбой и мы не смогли исправить ситуацию.

Здесь была не длинная цепь, но несколько звеньев, что привело к затяжному пике. Главный фактор – мы были без предсезонной подготовки. Предыдущий главный тренер не сделал на это поправки, к сожалению. Начали неплохо, но удержать фокус команды ему не удалось. В разговоре с ним я постоянно ему это говорил. Мое мнение, что он недооценил нашу лигу и переоценил себя.

– Замечали, что Жерару Галлану становилось неинтересно?

– Все связано с его здоровьем. То, что случилось под Новый год, – это финальная часть. По словам доктора, проблемы начались гораздо раньше, уже где‑то в ноябре плохо себя чувствовал и, видимо, терял контроль над ситуацией, – сказал Варицкий .

«Шанхай» закончил регулярку FONBET КХЛ на девятом месте в Западной конференции и не вышел в плей‑офф.

