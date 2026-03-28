  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов об игре Кучерова: «Кажется, что у него все медленно, хотя это вообще не медленно. Мы постоянно общаемся о хоккее»
7

Капризов об игре Кучерова: «Кажется, что у него все медленно, хотя это вообще не медленно. Мы постоянно общаемся о хоккее»

Капризов об игре Кучерова: кажется, что у него все медленно.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в шоу FONtour НХЛ поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

Нападающий «Тампы» набрал 121 (40+81) очко в 67 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 45».

Никита Филатов: Два-три нападающих, которые действительно на тебя производят впечатление в лиге? Давай без Макдэвида и Маккиннона.

Кирилл Капризов: Кучеров на самом деле, потому что... Мы с ним хорошо общаемся. Сейчас вот я приезжал, мы с ним общаемся постоянно о хоккее. Сидим и просто о хоккее.

Филатов: Но он же фанатик.

Капризов: Да, но это хорошо. Я тоже люблю пообщаться о хоккее. Но если ты следишь за ним, как он чувствует игру, как он читает игру, как он видит площадку, то есть он замедляет игру. Кажется, это медленно, на самом деле это не медленно.

Андрей Аршавин: Я практически не видел, честно.

Капризов: Типа, что он... Не знаю, кто в футболе такой. Не знаю даже такого футболиста. Кажется, что все у него медленно, хотя это вообще не медленно.

Аршавин: Он просто вовремя расстается с шайбой, я думаю, правильно?

Капризов: Вовремя пас отдает, вовремя уберет. 

Ну ладно, окей, Кучерова если не берем, то у каждого есть какие-то лучшие стороны. Мне понравилось, как первые 50 игр Лео Карлссон в «Анахайме» очень здорово играл. Я просто не знаю, кого выделить.

Филатов: Вот это очень здорово.

Капризов: Они начали очень здорово этот сезон. Потом у них спад был.

Аршавин: А знаешь, кого хвалят? Селебрини.

Капризов: Селебрини, да, молодец. Не, он в порядке. У человека уже почти 100 очков. 90 очков у него в этом году. Очень дорогого стоит. Он молодой еще, 19 лет. Это очень сильно. Такого давно не было.

У Капризова 1 очко в 5 последних матчах за «Миннесоту». Форвард нанес один бросок за 18:16 в игре с «Флоридой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал FONBET
logoКирилл Капризов
logoЛео Карлссон
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoМиннесота
logoНикита Кучеров
logoАнахайм
logoМакклин Селебрини
logoСан-Хосе
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кучеров это классическая реализация стратегии гретцки "я знаю не где шайба а куда она придёт/я её отправлю. Если ты понимаешь закономерности игры и можешь предвидеть что будет дальше, то скорость и не нужна, в любом случае скорость мысли в голове не опередит ничто и никогда)
Кучер Ягра напоминает по манере игры. Вроде еле катится, но за счёт координации и видения поляны резко гениальный пас может отдать
Ответ Александр Колосов
Кучер Ягра напоминает по манере игры. Вроде еле катится, но за счёт координации и видения поляны резко гениальный пас может отдать
Молодой Ягр довольно шустрый был, когда волосики ещё развевались.
Ответ Биомеханоид
Молодой Ягр довольно шустрый был, когда волосики ещё развевались.
да они и сейчас у него развиваются 😁 причем до сих пор из под шлема 🤣
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин о самых впечатляющих форвардах НХЛ: «Маккиннон, Макдэвид и Капризов. Кучеров тоже гений, стоит с ними на одном уровне»
21 марта, 11:29
Овечкин ответил на вопрос Аршавина о том, кто будет олицетворять русский хоккей после него: «Капризов самый многообещающий. Он талантище. Вообще в порядке»
21 марта, 06:50
Макдэвид – лучший игрок мира по мнению руководителей клубов КХЛ. Овечкин – 3-й, Кучеров и Капризов делят 4-е место («СЭ»)
19 марта, 11:57
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Сибирь» принимает «Металлург», «Авангард» играет с «Нефтехимиком», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск, «Спартак» встретится с «Локомотивом»
12 минут назадLive
Кравчук о продолжении карьеры Овечкина: «У него открытый чек от «Вашингтона», думаю. Ничто не мешает провести еще сезон и оформить достижение на десятилетия»
14 минут назад
Андреофф получил 5 минут за удар коленом в матче с «Металлургом». Форвард «Сибири» сбил Федорова и спровоцировал стычку
27 минут назадВидео
Федоров о финале ОИ: «Сумасшедшая энергетика, играли лучшие хоккеисты мира. Думал, что Канада победит, но они не использовали моменты – это был вечер США»
37 минут назад
Тренер «Шанхая» Лав: «КХЛ больше похожа на АХЛ. Все на высоком уровне, но нужно уделить больше внимания тренировкам и мотивации»
47 минут назад
Немчинов о Кучерове в ЦСКА: «Они с Гусевым выделялись по мышлению, технике и чтению игры. Никита во многом сделал себя сам – было видно, что он хочет в НХЛ»
59 минут назад
Мэттью Ткачак о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Я столько не забил и с учетом тренировок, а он сделал это в лучшей лиге мира. Надеюсь, у него получится обойти Гретцки»
сегодня, 10:18
Генменеджер «Шанхая» о Галлане: «Он недооценил КХЛ и переоценил себя. Мы были без предсезонки, тренер не сделал на это поправки»
сегодня, 09:54
Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»
сегодня, 09:18
Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»
сегодня, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард СКА Недопекин о Ларионове: «Креатив в атаке приветствуется, из-за ошибок не прибивают – это редкость. Молодым хочется играть посвободнее»
сегодня, 10:28
Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
сегодня, 09:28
Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»
сегодня, 06:25
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
сегодня, 05:50
Гущин набрал 1+2 в матче АХЛ с «Калгари Рэнглерс». У него 27 очков в 43 играх за фарм «Колорадо» в сезоне
сегодня, 04:55
Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх
сегодня, 04:40
Каблуков и Игорь Еронко будут ассистентами генменеджера «Шанхая», которым станет экс-тренер вратарей «Салавата» Риндо (Артур Хайруллин)
сегодня, 04:25
«Даллас» повысил Певерли до ассистента генменеджера. Экс-форвард «Старс», завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, проводит 11-й сезон в клубе
сегодня, 03:40
23-летний вратарь «Рейнджерс» Гаранд записал в актив 1-ю победу в НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков «Чикаго» в своем 2-м матче в лиге
сегодня, 03:10
Пашков о «Спартаке»: «Открытие на старте плей-офф: выглядит мобилизованным, целостным, без перепадов. Георгиев – очень большой фактор»
сегодня, 02:34
Рекомендуем