Капризов об игре Кучерова: «Кажется, что у него все медленно, хотя это вообще не медленно. Мы постоянно общаемся о хоккее»

Капризов об игре Кучерова: кажется, что у него все медленно.

Форвард «Миннесоты » Кирилл Капризов в шоу FONtour НХЛ поделился мнением об игре Никиты Кучерова .

Нападающий «Тампы » набрал 121 (40+81) очко в 67 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 45».

Никита Филатов: Два-три нападающих, которые действительно на тебя производят впечатление в лиге? Давай без Макдэвида и Маккиннона.

Кирилл Капризов: Кучеров на самом деле, потому что... Мы с ним хорошо общаемся. Сейчас вот я приезжал, мы с ним общаемся постоянно о хоккее. Сидим и просто о хоккее.

Филатов: Но он же фанатик.

Капризов: Да, но это хорошо. Я тоже люблю пообщаться о хоккее. Но если ты следишь за ним, как он чувствует игру, как он читает игру, как он видит площадку, то есть он замедляет игру. Кажется, это медленно, на самом деле это не медленно.

Андрей Аршавин: Я практически не видел, честно.

Капризов: Типа, что он... Не знаю, кто в футболе такой. Не знаю даже такого футболиста. Кажется, что все у него медленно, хотя это вообще не медленно.

Аршавин: Он просто вовремя расстается с шайбой, я думаю, правильно?

Капризов: Вовремя пас отдает, вовремя уберет.

Ну ладно, окей, Кучерова если не берем, то у каждого есть какие-то лучшие стороны. Мне понравилось, как первые 50 игр Лео Карлссон в «Анахайме» очень здорово играл. Я просто не знаю, кого выделить.

Филатов: Вот это очень здорово.

Капризов: Они начали очень здорово этот сезон. Потом у них спад был.

Аршавин: А знаешь, кого хвалят? Селебрини .

Капризов: Селебрини, да, молодец. Не, он в порядке. У человека уже почти 100 очков. 90 очков у него в этом году. Очень дорогого стоит. Он молодой еще, 19 лет. Это очень сильно. Такого давно не было.

У Капризова 1 очко в 5 последних матчах за «Миннесоту». Форвард нанес один бросок за 18:16 в игре с «Флоридой»