Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
Защитник «Айлендерс» Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы.
Защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело выбыл на 1-2 недели из-за травмы нижней части тела.
Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4) и уже пропустил игру с «Далласом» (2:1).
Бывший игрок СКА провел 72 матча в этом сезоне и набрал 33 (5+28) очка при полезности «минус 2».
Деанджело идет вторым в списке бомбардиров команды среди защитников, уступая только Мэттью Шеферу.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumors
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем