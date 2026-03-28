  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ
0

Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ

Защитник «Айлендерс» Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы.

Защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело выбыл на 1-2 недели из-за травмы нижней части тела.

Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4) и уже пропустил игру с «Далласом» (2:1).

Бывший игрок СКА провел 72 матча в этом сезоне и набрал 33 (5+28) очка при полезности «минус 2».

Деанджело идет вторым в списке бомбардиров команды среди защитников, уступая только Мэттью Шеферу.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumors
logoЭнтони Деанджело
logoНХЛ
травмы
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Романов в бесконтактном джерси принял участие в тренировке «Айлендерс». Защитник не играет с 19 ноября из-за травмы плеча
Шефер сыграл 31:59 в матче с «Чикаго» – рекорд по айстайму для игроков до 20 лет в НХЛ
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
