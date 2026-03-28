Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы. У защитника «Айлендерс» 33 очка за 72 игры в сезоне НХЛ

Защитник «Айлендерс» Деанджело пропустит до 2 недель из-за травмы.

Защитник «Айлендерс » Энтони Деанджело выбыл на 1-2 недели из-за травмы нижней части тела.

Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4) и уже пропустил игру с «Далласом» (2:1).

Бывший игрок СКА провел 72 матча в этом сезоне и набрал 33 (5+28) очка при полезности «минус 2».

Деанджело идет вторым в списке бомбардиров команды среди защитников, уступая только Мэттью Шеферу .