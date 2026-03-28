  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»
Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на матче Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» ведет в серии первого раунда с «Динамо» Москва (2-0). Лукашенко присутствовал на стартовой игре в Минске.

– Для вас ожидаемо, что минское «Динамо» уже ведет 2-0 в серии против московского?

– Динамовские дерби всегда непредсказуемы. В плей‑офф до последней сирены все может случиться. Многое зависит от аналитической работы тренерского штаба, от того, как команда настроена на борьбу. Пока сирена не прозвучала – все возможно, и история это показывает.

– На первую игру приезжал Лукашенко. Это могло их мотивировать?

– У хоккеистов есть определенная ответственность, это президент страны, человек, который любит спорт и хоккей. Хоккей в Беларуси на таком высоком уровне во многом благодаря ему. Его значение преуменьшать здесь невозможно. Они играют для него, для своих болельщиков, за свое имя, здесь все едино, поэтому такой результат.

В Минске очень большое внимание уделяют спорту и хоккею. Для первой команды создаются условия, и, конечно, требования и желание побеждать всегда присутствуют, – сказал Быков.

Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Минск
Политика
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
logoАлександр Лукашенко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Быков из Швейцарии рассуждает о неведомой Беларуси. Смешно. Зато уверенно.
Сначала для болельщиков, Вячеслав
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков о Лукашенко на матчах минского «Динамо»: «На хоккеистов это мало влияет, они не будут играть хуже или лучше. Но им однозначно приятно, что есть поддержка президента»
26 марта, 15:13
Каменский о Лукашенко на матче «Динамо» Минск с «Динамо» Москва: «Когда такие люди приходят, это давит на хоккеистов, а не подстегивает»
26 марта, 11:28
Ансель Галимов о визите Лукашенко на матч минского и московского «Динамо»: «Впервые играл при президенте Белоруссии, было приятно. Мне лицо разрезали, но я кайфую»
24 марта, 20:59
