Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: «Президент Беларуси любит спорт. Хоккеисты играют для него, для болельщиков и за свое имя»

Быков о Лукашенко на матчах «Динамо» Минск: президент Беларуси любит спорт.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал присутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на матче Кубка Гагарина.

Минское «Динамо » ведет в серии первого раунда с «Динамо » Москва (2-0). Лукашенко присутствовал на стартовой игре в Минске.

– Для вас ожидаемо, что минское «Динамо» уже ведет 2-0 в серии против московского?

– Динамовские дерби всегда непредсказуемы. В плей‑офф до последней сирены все может случиться. Многое зависит от аналитической работы тренерского штаба, от того, как команда настроена на борьбу. Пока сирена не прозвучала – все возможно, и история это показывает.

– На первую игру приезжал Лукашенко. Это могло их мотивировать?

– У хоккеистов есть определенная ответственность, это президент страны, человек, который любит спорт и хоккей. Хоккей в Беларуси на таком высоком уровне во многом благодаря ему. Его значение преуменьшать здесь невозможно. Они играют для него, для своих болельщиков, за свое имя, здесь все едино, поэтому такой результат.

В Минске очень большое внимание уделяют спорту и хоккею. Для первой команды создаются условия, и, конечно, требования и желание побеждать всегда присутствуют, – сказал Быков.

Лукашенко со шпицем Умкой посетил 1-ю игру минского «Динамо» с московским в Кубке Гагарина. Его сын Виктор сделал символическое вбрасывание