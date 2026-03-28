  Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»
Федоров о продолжении карьеры Овечкина: «Саша скучает по России. Он обожает идею играть дальше – неважно где и сколько»

Трехкратный чемпион мира Сергей Федоров поделился мнением о возможном продолжении карьеры Александра Овечкина.

Действующее соглашение 40-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне он набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

– Я думаю, что Овечкин любит и даже обожает идею играть дальше. Неважно где, неважно сколько. Ну посмотрим, как это все отразится на физиологии, на его мыслях. Я знаю точно, что Саша скучает по России. По-другому и быть не может.

– Когда ты завершил карьеру, построил себе дом, пришел туда – и попадаешь в вакуум. Так целый год сидеть!

– Это не вакуум. И после такой интенсивности в себя приходишь не год, а три-пять лет отходняка минимум. Мне повезло, что я стал менеджером такого великого клуба как ЦСКА. Тоже интенсивная деятельность, но другая. Интересная, надо было изучать, постоянно совершенствоваться. Вряд ли Саня ничем не будет заниматься, я в это не верю. Он точно будет при деле. Но год отдыха для него пролетит как один день.

После такого нереально интенсивного режима он должен будет научиться жить в другой реальности. Но мы ему поможем. Будем чаще видеться, встречаться, разговаривать о простых вещах. Ну и где-то чуть-чуть о хоккее, – сказал Федоров.

Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, «быком». Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело – вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Хара ,Ягр и Саня тоже из одной когорты! Боженька не обделил их здоровьем так что думаю Саня ещё продолжит играть!!
Ага скучает, где платят по тому он и скучает
Родина для них там где больше платят. Как пример с у ка по мойная роднина
Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»
Федоров об игре с Овечкиным за «Вашингтон»: «Он был мощной машиной, «быком». Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело – вроде не бежит так сильно. Но люди отлетали влево и вправо»
Познер об Овечкине: «Жаль, что наши выдающиеся игроки выступают в НХЛ, а наша лига так сильно не привлекает. Помню, как в давние времена сборная СССР спокойно играла с Канадой»
