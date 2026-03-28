  Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Говорил ему, что там мужики растут. Блатные и мажоры мне не нравились и не нравятся»
Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Говорил ему, что там мужики растут. Блатные и мажоры мне не нравились и не нравятся»

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре рассказал о том, как его сын учится в суворовском училище. 

Павел Буре-младший занимается в училище второй год.

«Понимаете, это естественно, потому как я не для того подсказал ему туда идти, чтобы он был каким-то блатным. Мне самому блатные и мажоры не нравились и не нравятся. Я считаю, человек должен сам всего достичь. Можно и нужно помогать, но человек должен сам знать, что такое кусок хлеба, где его взять.

Я с ним ездил в разные суворовские училища, мы выбрали самое жесткое – в Москве. Чем мне оно очень нравится, на курсе у них 80 человек и все – разные ребята. Кто-то из обеспеченной семьи, у кого-то вообще родителей нет, но там есть братство. Там все одинаковое: одежда, кровати, еда».

Мой сын занимался хоккеем в ЦСКА, ездил на сборы. Потом он учился с первого класса в самой дорогой школе страны, но она мне не понравилась. Во-первых, она супердорогая, а знаний там я особых не увидел. Я учился бесплатно и получал знания такие же, спрашивал, за что я плачу такие деньги. Если за понты, то мне они не нужны.

Мы с ним говорили в течение двух лет, я его не заставлял, но говорил, если он хочет быть настоящим мужиком, а не мажором, то самое настоящее заведение, где мужики растут, это суворовское училище. Там живут по 80 человек в казармах, строжайшая дисциплина. Я ему подсказал, он принял такое решение, и я горжусь им. Он служит уже там второй год.

По закону их отпускают в увольнение раз в месяц, а если хорошо учишься, то могут отпустить раз в неделю на сутки. И туда берут из разных семей. Если ты хочешь добиться какого-то успеха, получить, например, звание замкомандира роты, ты должен заслужить уважение у ребят, а не получаешь их за папу или за маму. Вот он пришел маленьким, я спрашиваю, тебя старшие обижают, он отвечает, нет, меня поддерживают.

Теперь он стал старшим, там есть младшие. Как он говорит, они приходят, плачут, мы их поддерживаем. Потому что первые полгода ребятам очень тяжело, когда тебя из семьи забирают в 10 лет. Это огромный стресс, и первые несколько месяцев их стараются вообще не отпускать домой, чтобы они адаптировались», – сказал Буре. 

Буре разводится с женой после 17 лет брака, Алина в ноябре подала иск об определении места жительства детей

Источник: ТАСС
Как можно ненавидеть жизнь, чтобы запихивать своих детей в суворовские училища в наше время, тем более с финансовыми возможностями Буре ? Никаких "настоящих мужчин" там давно не воспитывают
Скорее "Как можно ненавидеть своих детей, чтобы запихивать своих детей в суворовские училища в наше время"
Московское суворовское - самое блатное.
Но посыл про вырастить настоящего мужика - абсолютно правильный.
Кто такой настоящий мужик? Тот кто в казарме живет?
А сын хотел????
Такие родители не спрашивают. Есть вероятность, что сначала сына сильно избаловали, а теперь пытаются исправить свои же ошибки
Мог в колонию для несовершеннолетних отправить там аналогично. Кровати, много человек рядом, братство, школа есть. Только в увольнение не пускают, но всегда можно навестить
Советское знание за большие деньги а раньше было бесплатно
Буре: "Хочу воспитать идеального солдата для Путина"
Причём здесь Путин!!!! Жизнь по уставу с раннего возраста формирует не просто внешнюю дисциплину, а внутреннюю организованность, умение ценить время и отвечать за свои слова. Выпускники, даже если не связывают жизнь с армией, поступают в лучшие гражданские вузы страны благодаря высокой подготовке.
подобные учебные заведения/кадетские корпуса обычных школ заточены на воспитание офицеров так или иначе и это нормально. здорово когда дети там оказываются осознанно, но трудно это ожидать в 10-11 лет
Нормально для кого? Если нужно больше мяса то конечно
Павел Буре: «Уже несколько лет на коньки не встаю. Я не могу физически играть так, как мне бы хотелось. Да и особо желания нет»
вчера, 21:44
вчера, 21:44
Адвокат Алины Буре о разводе с Павлом: «Совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для соблюдения прав и интересов ее детей»
5 февраля, 20:16
5 февраля, 20:16
Алина Буре о разводе с Павлом: «Мне очень сложно, мы переживаем с детьми непростое время. Очень устала после суда, вымотана»
5 февраля, 13:46
5 февраля, 13:46
Буре разводится с женой после 17 лет брака, Алина в ноябре подала иск об определении места жительства детей. Предварительное слушание по встречному иску экс-хоккеиста – 18 февраля
2 февраля, 09:47
2 февраля, 09:47
