Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Говорил ему, что там мужики растут. Блатные и мажоры мне не нравились и не нравятся»

Павел Буре о сыне в суворовском училище: сказал, что там настоящие мужики растут.

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Павел Буре рассказал о том, как его сын учится в суворовском училище.

Павел Буре-младший занимается в училище второй год.

«Понимаете, это естественно, потому как я не для того подсказал ему туда идти, чтобы он был каким-то блатным. Мне самому блатные и мажоры не нравились и не нравятся. Я считаю, человек должен сам всего достичь. Можно и нужно помогать, но человек должен сам знать, что такое кусок хлеба, где его взять.

Я с ним ездил в разные суворовские училища, мы выбрали самое жесткое – в Москве. Чем мне оно очень нравится, на курсе у них 80 человек и все – разные ребята. Кто-то из обеспеченной семьи, у кого-то вообще родителей нет, но там есть братство. Там все одинаковое: одежда, кровати, еда».

Мой сын занимался хоккеем в ЦСКА , ездил на сборы. Потом он учился с первого класса в самой дорогой школе страны, но она мне не понравилась. Во-первых, она супердорогая, а знаний там я особых не увидел. Я учился бесплатно и получал знания такие же, спрашивал, за что я плачу такие деньги. Если за понты, то мне они не нужны.

Мы с ним говорили в течение двух лет, я его не заставлял, но говорил, если он хочет быть настоящим мужиком, а не мажором, то самое настоящее заведение, где мужики растут, это суворовское училище. Там живут по 80 человек в казармах, строжайшая дисциплина. Я ему подсказал, он принял такое решение, и я горжусь им. Он служит уже там второй год.

По закону их отпускают в увольнение раз в месяц, а если хорошо учишься, то могут отпустить раз в неделю на сутки. И туда берут из разных семей. Если ты хочешь добиться какого-то успеха, получить, например, звание замкомандира роты, ты должен заслужить уважение у ребят, а не получаешь их за папу или за маму. Вот он пришел маленьким, я спрашиваю, тебя старшие обижают, он отвечает, нет, меня поддерживают.

Теперь он стал старшим, там есть младшие. Как он говорит, они приходят, плачут, мы их поддерживаем. Потому что первые полгода ребятам очень тяжело, когда тебя из семьи забирают в 10 лет. Это огромный стресс, и первые несколько месяцев их стараются вообще не отпускать домой, чтобы они адаптировались», – сказал Буре.

Буре разводится с женой после 17 лет брака, Алина в ноябре подала иск об определении места жительства детей