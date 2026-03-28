Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Кроме него, маловато плюсов, чтобы остаться в лиге. Но если есть силы, нужно добить эту тему, рекорд на века»

Сергей Федоров об Овечкине и рекорде Гретцки с плей-офф: нужно добить эту тему.

Сергей Федоров высказался о шансах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

На счету 40-летнего капитана «Вашингтона» сейчас 1003 шайбы (926 в регулярке, 77 в Кубке Стэнли). У Гретцки – 1016 (894+122).

Срок контракта россиянина с «Кэпиталс» истекает летом этого года.

– Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ, а теперь сделал хет-трик в ворота «Юты». Это трудно представить!

– Даже мне.

– Как это получилось?

– Это единица с тремя нулями. А представляете, он сделал тысячу бросков, чтобы забить тысячу голов. И никто не знает, сколько он сделал бросков вообще, чтобы достичь этой тысячи! И никто этого не узнает. Потому что тренировочный процесс у Овечкина не останавливался с восьми лет. И он до сих пор бросает, бросает…

Хотел бы поздравить Сашу. Это великолепное достижение на века. Я его поздравил, он мне пока еще не ответил. У них в «Вашингтоне» очень интенсивное расписание, ничего страшного. Очень рад за Ови. Он забил тысячный гол в своем ключе - как и ту шайбу, которая побила рекорд Уэйна Гретцки [по голам в регулярных чемпионатах]. Теперь мы точно знаем, что до абсолютного рекорда Саше осталось 14 шайб, чтобы его побить. Правильно он говорит: «Поживем – увидим. Надо закончить этот сезон, а дальше посмотрим, что мне дальше делать».

Советуют Овечкину и уважаемые люди, и известные хоккеисты — что ему делать дальше. Но я его в любом случае поддержу. Саша, от меня обязательно будет поддержка! К чему бы ты ни склонился - продолжать или нет, все равно это великолепно. Как я тебе и написал, это достижение на века. Горжусь тобой. Молодец. Главное - без травм. Здоровья и счастья!

– А с высоты своего опыта, как вы бы поступили на месте Овечкина? Вы тоже в свое время выбирали - уходить или оставаться. Какие плюсы и минусы?

– Плюсов маловато, кроме рекорда. Но я думаю, что у Саши все хорошо в семейном плане. Семья поддерживает, особенно мама. И если есть силы, то нужно добить эту тему, потому что мы говорим о рекорде на века, – сказал Федоров.