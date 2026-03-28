Гришин о стиле «Нефтехимика»: «Как говорил Боумэн: «Атака – умение, игра без шайбы – желание». Мы не играем в атаку, не думая об обороне. Но зрители не придут смотреть игру с 5 бросками за период»

Игорь Гришин о «Нефтехимике»: никогда не играем в атаку, не думая об обороне.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин объяснил свою склонность к атакующему хоккею.

– Вы приверженец атакующего хоккея. В начале сезона – 0:5 от «Северстали», потом пропустили девять шайб от «Металлурга». Не было искушения после таких матчей перейти на закрытую, оборонительную модель игры?

– Есть мнение, что мы, «Северсталь» и «Торпедо » играем только в атакующий хоккей. Но есть вещи, которые хоккеисты обязаны выполнять. Как говорил Скотти Боумэн : «Атака – это умение, игра без шайбы – желание».

Если ты хочешь биться и не давать сопернику забивать, ты можешь это делать даже без каких-то выдающихся навыков. Мы никогда не играем в атаку, не думая об обороне.

Но атака – это голы, моменты, это интересно. Зрители не придут смотреть игру, в которой за период по воротам бросают пять раз. Я всегда в своих командах говорю – мы должны забросить три шайбы! – сказал Гришин.

Сегодня нижнекамцы проведут третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (1-1 после 2 игр).