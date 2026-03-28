  Баландин о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Женькина натура снова сыграла. Ему нужно менять мышление. Почему-то летает в облаках до самых звезд»
Баландин о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Женькина натура снова сыграла. Ему нужно менять мышление. Почему-то летает в облаках до самых звезд»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о дисквалификации форварда Евгения Кузнецова за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда плей-офф (1:0).

В пятницу «Салават Юлаев» без Кузнецова обыграл «Автомобилист» (4:3, 2-1 в серии) в третьей игре Кубка Гагарина.  

«Когда Виктор Козлов брал Кузнецова в команду, то уговаривал руководство «Салавата». Говорил, что он будет лидером в раздевалке, помогать молодым. Но в итоге Женькина натура снова сыграла. Медные трубы он так и не прошел.

Опытный игрок должен быть примером во всем – своим поведением и на тренировках, и в быту, и на льду. Это первый помощник для тренера. А в итоге Кузнецов нарушает дисциплину, вызывающе себя ведет и не демонстрирует игру лидера.

Кузнецов должен показывать себя голами, передачами, силовыми приемами, отборами. Ему нужно менять свое мышление. Он почему-то летает в облаках, взлетел до самых звезд, но пока для этого нет повода», – сказал Баландин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
"Старого пса новым трюкам не научишь". Как игрок в конце своей карьеры может изменить своё мышление? Так и будет чудить.
Ну не, если он начнет меняться, то это будет не Кузнецов ! Хорошо хоть игровое время есть у самого наверно неординарного по натуре хоккеиста в кхл . Без него скучно будет.
Чего набросились на Кузнецова?
Он просто показал, чем планирует заняться вечером.
