  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»
1

Гэвин Маккенна высказался о своем судебном деле по обвинению в нападении, хулиганстве и харассменте. 

В январе один из фаворитов драфта НХЛ-2026 побил 21-летнего мужчину возле бара и нанес ему травмы лица.

18-летний канадец отказался от предварительного слушания, которое было назначено на 11 марта. Заседание суда состоится 8 апреля. С форварда команды университета Пенсильвании уже сняли обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. 

«Первые два дня после случившегося были одними из самых безумных в моей жизни. Реакция на то, что произошло, была очень бурной. Немного преувеличенной, я бы сказал. Но считаю, что пережитые трудности помогли мне и многому научили. 

Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным. Так что да, нужно действовать разумно», – сказал Маккенна. 

Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
происшествия
NCAA
logoНХЛ
logoГэвин Маккенна
Драфт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
