Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна об обвинении в нападении: «Пережитые трудности мне помогли, многому научили. Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным»

Гэвин Маккенна об обвинении в нападении: я должен всегда быть идеальным.

Гэвин Маккенна высказался о своем судебном деле по обвинению в нападении, хулиганстве и харассменте.

В январе один из фаворитов драфта НХЛ-2026 побил 21-летнего мужчину возле бара и нанес ему травмы лица.

18-летний канадец отказался от предварительного слушания, которое было назначено на 11 марта. Заседание суда состоится 8 апреля. С форварда команды университета Пенсильвании уже сняли обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах.

«Первые два дня после случившегося были одними из самых безумных в моей жизни. Реакция на то, что произошло, была очень бурной. Немного преувеличенной, я бы сказал. Но считаю, что пережитые трудности помогли мне и многому научили.

Я привлекаю к себе пристальное внимание и должен всегда быть идеальным. Так что да, нужно действовать разумно», – сказал Маккенна.

Penn State Маккенны проиграл в региональном полуфинале NCAA. Фаворит драфта НХЛ-2026 остался без очков и с «минус 3», завершив сезон с 51 баллом в 35 играх