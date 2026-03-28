Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).
У 40-летнего россиянина стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).
«Я его уже поздравил. Он - молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра.
Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем», – сказал Фетисов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
