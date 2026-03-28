Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»

Вячеслав Фетисов об Овечкине: еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтона » Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

У 40-летнего россиянина стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122).

«Я его уже поздравил. Он - молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра.

Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем», – сказал Фетисов.