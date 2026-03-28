  Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»
9

Фетисов об Овечкине: «Еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И он уже точно будет вечным! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем»

Вячеслав Фетисов об Овечкине: еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о хет-трике капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4). 

У 40-летнего россиянина стало 1003 гола в лиге по сумме регулярок и плей-офф (926+77), в этом зачете он уступает лишь Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894+122). 

«Я его уже поздравил. Он - молодец! Нужно иметь настоящий талант и желание, чтобы забивать в таком возрасте по три гола. Нет иных эмоций, кроме как радости за Александра.

Осталось еще 4 хет-трика и рекорд Гретцки будет побит. И это уже точно будет вечный рекорд! У Саши есть цель, достижения которой мы ему желаем», – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
что значит точно Славик ?а сейчас типа не тот рекорд был побит ?сначала превозносят потом принижают
Делов то, какие-то жалкие четыре хет-трика😊😊😊
Перестаньте говорить Овечкину про новые непокоренные вершины:))
А то, задумается и никогда не уедет из НХЛ.
Простая арифметика: у Саши 1003 яблока, у Вани 1016 яблок. Бабушка, мама, дедушка и Жучка дали Саше по три яблока каждый. 1003+3+3+3+3 равно 1015. У Вани все равно больше яблок, Фетисов! Отсюда вывод: Михалычу надо переподписываться, никто и никогда не побьет, все эти Мэттьюсы уже на обочине, а Маки пусть с Никитосом сражаются и проигрывают! Михалыч на другом уровне хоккейной истории
Фетисов о 1000 голов Овечкина: «Продолжаю вдохновлять его на рекорды. За 20 лет и вратарь подрос в размерах, и защитники выходят с мыслью не дать забить главному бомбардиру, а он забивает постоянно»
Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много – 16 шайб. Такая цель – то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»
